Mail.ru Group запустила суперприложение для личных и рабочих дел

Mail.ru Group объявила о запуске новой версии своего почтового сервиса. В новой «Почте» проще и быстрее решать личные и рабочие задачи, а часть дел можно поручить виртуальному ассистенту «Марусе». Приложение доступно в тестовом режиме, новая версия включается по кодовому слову.

Суперприложение Mail.ru поможет разобраться с повседневными задачами в пределах одного сервиса. Почта объединила инструменты Mail.ru для работы и личных дел: аудио- и видеозвонки, «Облако», «Календарь», «Задачи» и голосовой ассистент «Маруся».

«В течение дня мы постоянно переключаемся между сервисами — в одном общаемся, в другом ищем информацию, а в третьем записываем то, что важно не забыть. При этом наши документы, фото и письма хранятся отдельно, а когда они понадобятся, искать и переносить их приходится вручную. С новой «Почтой» Mail.ru все эти вопросы будут решаться в одном приложении. Мы можем поставить онлайн-встречу в календаре и провести ее прямо в почте, параллельно фиксируя задачи для команды в to-do листе и обмениваясь файлами из облака. Если мы собираемся пойти куда-то, Маруся напомнит о планах и подскажет время в пути. — сказала Анна Артамонова, вице-президент по экосистемным продуктам Mail.ru Group, — Суперприложениями обычно называют набор инструментов в одном сервисе, не обязательно связанных между собой. «Почта» Mail.ru идет другим путем. Мы развиваем не просто платформу с множеством продуктов, а персональный сервис, который заточен под конкретную цель — дать возможность пользователю эффективнее распоряжаться своим временем и быстрее справляться с делами при помощи технологий».

Голосовой ассистент «Маруся», встроенный в суперприложение, создает заметки, сообщает о новых письмах и читает их вслух. Ее можно попросить найти конкретное письмо, когда руки заняты, поискать что-то в интернете или прочитать новости. По мере обучения «Маруся» будет брать на себя больше разных функций: планировать встречи, напоминать о делах, рассчитывать время для поездки на «Ситимобиле» и советовать, что заказать в Delivery Club.

Так как значительная часть файлов уже хранится у большинства людей в почте, в суперприложении Mail.ru нужные материалы всегда будут под рукой. Сервис не просто хранит данные, он умеет распознавать документы при помощи компьютерного зрения, самостоятельно распределять их по папкам и быстро находить в «Почте» и «Облаке» нужный документ, например, сканы паспортов или квитанции об оплатах.

Пользователь может включать и выключать разные сервисы по мере необходимости, настраивая приложение под себя или совсем отключить их, оставаясь на классической версии дизайна. Персонализировать можно и порядок сервисов в навигации, чтобы каждый мог быстрее переключаться между функциями, которые нужнее всего именно ему. К суперприложению можно подключить сразу несколько почтовых аккаунтов, например, рабочий и личный — и быстро переключаться между ними.

Новые возможности доступны в тестовом режиме в обновленной версии приложения «Почты» Mail.ru. Для того, чтобы «Почта» стала суперприложением, в строке поиска нужно ввести слово “supermail”.