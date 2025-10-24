Разделы

VK Tech представил обновление платформы VK WorkSpace

VK Tech представил обновленную версию платформы VK WorkSpace. В ней появится новый суперапп с поддержкой офлайн-режима работы и дополнительными функциями безопасности, геораспределенная почтовая система для связи между филиалами и федерация «Мессенджера», позволяющая общаться между организациями. Теперь платформа позволит компаниям эффективнее настроить управление правами пользователей, а сотрудникам — оптимизировать рабочие процессы и вести переписку в мессенджере с коллегами из других организаций. Об этом CNews сообщили представители VK.

Новый суперапп: модульная архитектура, работа без интернета и информационная безопасность

Суперапп VK WorkSpace собирает в одном интерфейсе сервисы платформы: «Почту», «Мессенджер», «Календарь», «Видеозвонки», «Диск» с «Документами», «Оргструктуру» и «Опросы». Благодаря модульной архитектуре супераппа сотрудники компании видят только те сервисы, которые необходимы для работы: например, только «Почту» и «Календарь».

В новой версии суперапп поддерживает работу с письмами и календарем в офлайн-режиме на мобильных устройствах и на десктопе. Если сотрудник оказался без доступа к сети (например, во время перелета), он сможет продолжить работу: читать и писать письма, сверяться с календарем и даже создавать новые встречи. Изменения синхронизируются автоматически при подключении к интернету.

В супераппе расширили возможность контроля приложений и данных на устройствах пользователей. На уровне домена можно сделать обязательными пин-код для входа, запретить скриншоты и использование рутированных устройств, активировать уведомления о включенном VPN. В супераппе добавлена опция шифрования трафика российскими криптографическими алгоритмами (ГОСТ TLS). Версии супераппа для мобильных устройств обеспечивают хранение информации в локальном зашифрованном контейнере.

Геораспределенная «Почта» для федеральных компаний

Одно из ключевых обновлений релиза — геораспределенная почтовая система. Это новый режим развертывания и эксплуатации почтовой системы для компаний с разветвленной структурой офисов в разных концах страны. Он позволяет обрабатывать внутренний почтовый трафик региона в локальном дата-центре, а внешний трафик маршрутизировать через центральный регион, в котором размещены единые средства обеспечения информационной безопасности. При этом сотрудники из разных инсталляций (например, московского и новосибирского офисов) могут автоматически получать доступ к единой адресной книге компании и занятости коллег из других регионов в календарях.

«Мессенджер»: общение между организациями

В серверной версии «Мессенджера» VK WorkSpace добавили опцию федерации: она позволяет настроить обмен сообщениями между отдельными инсталляциями. Например, головной офис и дочерняя компания могут переписываться в общих чатах, сохраняя автономность своих ИТ-инфраструктур. В облачной версии «Мессенджера» реализована схожая опция: объединение нескольких доменов в один «траст» для быстрой коммуникации. Сотрудники компаний-партнеров общаются как коллеги внутри одной организации, но каждая компания сохраняет контроль над своими данными. Помимо этого, добавлена углубленная интеграция с DLP-системами для защиты переписки от утечек конфиденциальной информации.

Организация встреч: расширение возможностей видеосвязи и планирования

Виктор Урусов, Скала^р: Мы и до 2022 года успешно конкурировали с западными ПАК

Цифровизация

В «Видеозвонках» VK WorkSpace лимит участников увеличился до 500 человек и появилась SIP-интеграция — это позволяет подключать к корпоративным звонкам офисные АТС и аппаратные системы видеоконференцсвязи. «Календарь» VK WorkSpace дополнился функцией бронирования переговорных комнат с проверкой доступности помещений в режиме реального времени.

Расширение возможностей для совместной работы

В обновленной платформе появится серверная версия «Доски» VK WorkSpace. В «Доске» реализована функция массовой миграции, которая позволяет перенести всю структуру команд и досок из другого сервиса. Расширились возможности управления правами пользователей.

«В рамках масштабного обновления VK WorkSpace бизнес получает доступ к самым современным технологиям, адаптированным под локальные требования и запросы рынка. Мы повысили стабильность, управляемость и защищенность платформы, расширили функциональность и улучшили пользовательский опыт. VK WorkSpace предлагает новые возможности как владельцам бизнеса, так и администраторам и сотрудникам компаний. Мы готовы представить рынку решение, которое позволит выстроить единое пространство для корпоративных коммуникаций и продуктивности», — сказал директор по продукту VK WorkSpace Петр Щеглов.

Большинство обновлений платформы VK WorkSpace станет доступно в ближайшем будущем — в релизе 25.4. Платформа будет поставляться по новой модели: по подписке в облаке и по подписке в контуре компании. Все сервисы предоставляются по единому договору — без дополнительных закупок оборудования и ПО. Решение поддерживает весь технологический стек с гарантированным SLA доступности и единой поддержкой.

