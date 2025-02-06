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«Диасофт» разработал функционал для создания мобильных приложений

В единой цифровой платформе Digital Q.UP от «Диасофт» стал доступен новый функционал для создания нативного мобильного приложения под операционную систему Android. Приложения, созданные на базе единой цифровой платформы, объединяются в одном суперприложении (суперапп, англ. SuperApp), которое выкладывается на маркетплейсе (Google Play, Rustore и др.) и скачивается конечным пользователем. Такой подход позволяет изменять функционал мини-приложений, входящих в суперапп, не проходя длительную процедуру публикации каждого из них на маркетплейсе. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Суперапп объединяет несколько пользовательских функций и делает их доступными через единую точку входа. Суперапп имеет инструменты управления доступом, подтверждения транзакций с помощью SMS/PUSH-кодов, аутентификации с помощью Face ID и биометрии, двухфакторной аутентификации, использования цифровой подписи, а также работы с такими функциями устройства как контакты, камера, геопозиция.

Мини-приложения реализуются на кросс-платформенном фреймворке. Обновление прикладного функционала мини-приложений осуществляется технологом организации с помощью low-code инструментов. Это позволяет ускорить наращивание функционала и вывод цифровых сервисов в мобильные каналы организации, обеспечивает простоту доставки изменений до конечных пользователей. Выбранный подход обеспечивает в перспективе создание мобильных приложений под операционную систему iOS.

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