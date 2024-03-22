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Правительство Красноярского края, СибГУ и «1С» заключили меморандум о сотрудничестве

Заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин, ректор Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева Эдхам Акбулатов и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «».

Меморандум предусматривает объединение усилий сторон для развития: подготовки профильных специалистов в области автоматизации и цифровизации; обучения современным информационным технологиям студентов и аспирантов СибГУ, обучающихся по направлениям подготовки, не связанным напрямую с информационными технологиями

(в том числе в рамках проекта «Цифровые кафедры»); научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности студентов, аспирантов и научно-педагогических работников СибГУ.

Кроме того, принято решение о создании на базе СибГУ ресурсного (учебного) центра по подготовке кадров в сфере цифровых технологий.

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ИТ в госсекторе

Сотрудничество в рамках меморандума позволит задействовать опыт и компетенции сторон для повышения уровня знаний обучающихся и преподавателей СибГУ в сфере автоматизации и цифровизации бизнес-процессов организаций и учреждений.

«Цифровизация в настоящее время затронула практически все отрасли экономики, государственного управления и социальной сферы. Поэтому сегодня самые ценные – это универсальные специалисты: архитекторы, экономисты, медики, которые владеют ИТ-компетенциями. Если человек понимает, как устроена его сфера деятельности, и при этом умеет программировать, – это дает наилучший результат. Уверены, что наше сотрудничество позволит усилить качество подготовки ИТ специалистов в Красноярском крае и будет способствовать развитию научной деятельности в Сибирском государственном университете науки и технологий», – отметил директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

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