МТС ускорила интернет в туристическом «сердце» Уссурийска

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении LTE-сети в центре Уссурийска. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования в районе ул.Пушкина скорость мобильного интернета в центральной части города выросла на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В центре Уссурийска расположены основные места притяжения горожан и туристов — Центральная площадь, кафе и рестораны, парк ДОРА. Именно на территории парка находится одна из исторических достопримечательностей города — 800-летняя каменная черепаха эпохи чжурчжэней, известная как «биси». По мнению историков, черепаха связана с Пусянем Ваньну — чжурчжэньским полководцем, правителем государства Восточное Ся.

Высокоскоростной мобильный интернет позволит жителям и гостям города пользоваться всеми современными сервисами цифровой экосистемы МТС во время прогулок в парке: делиться фото и видео в социальных сетях, общаться с близкими и пр.

«С помощью аналитики Big Data МТС мы фиксируем растущие цифровые потребности и проводим работы по увеличению скорости мобильной сети в Уссурийске, чтобы жители и гости города всегда оставались на связи с близкими и друзьями. В Уссурийске активно развивается туризм – этно-парк «Изумрудная долина», лотосовые озера и исторические достопримечательности ежегодно привлекают многочисленных гостей со всего Дальнего Востока. Наличие цифровых сервисов в популярных местах отдыха повышает туристическую привлекательность города и позволяет делать отдых более комфортным и безопасным», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.