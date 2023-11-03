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МТС обеспечила цифровыми сервисами село староверов на границе с Китаем

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом село Корфовка Уссурийского городского округа. Благодаря установке нового телеком-оборудования доступ к цифровым сервисам получили более 100 жителей малого населенного пункта на российско-китайской границе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая базовая станция обеспечивает связью «четвертого поколения» жилые дома, школу и магазин. Теперь жители небольшого приграничного села смогут пользоваться самыми современными интернет-сервисами: загружать обновления, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре, читать книги в электронной библиотеке, общаться с родными по видеосвязи, пользоваться государственными, банковскими и музыкальными приложениями.

Корфовка находится в пограничной зоне, расстояние до российско-китайской границы составляет около 5 км. Это по-настоящему малое село с численностью населения чуть больше 100 человек. Свое название Корфовка получила в честь первого Приамурского генерал-губернатора Андрея Николаевича Корфа. В 2011 г. Корфовка стала одним из сел, где поселились староверы, вернувшиеся в Приморье из Боливии.

«МТС активно продолжает улучшать качество связи в малых населенных пунктах Приморского края в рамках программы по устранению цифрового неравенства. Уссурийский городской округ - один из лидеров по темпам цифровизации. Так, ранее интернет стандарта LTE появился в Боголюбовке и «сердце» Уссурийского заповедника - Каменушке. Всего в этом году более 25 отдаленных и малонаселенных сел Приморья получили обновленную сеть LTE и доступ к цифровым сервисам экосистемы», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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