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Почти 1500 новоселов Уссурийска обеспечили домашним интернетом МТС

МТС цифровая экосистема, сообщает о завершении нового этапа строительства сети фиксированной связи в Уссурийске. Доступ к высокоскоростному домашнему интернету получили жители еще 500 квартир «города тигра». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Подключить быстрый домашний интернет МТС теперь могут жители улиц Октябрьская и Ушакова. Также интернет пришел в несколько новостроек по улицам Островского и Выгонная. Всего доступ к высокоскоростному домашнему интернету, IPTV и цифровым сервисам экосистемы уже получили более 33 тыс. семей второго по величине города Приморья.

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Кроме домашнего интернета, уссурийцы могут подключить IPTVтелевидение с функцией «управления временем». У абонентов есть возможность выбора технологии подключения ТВ – по кабелю или с помощью приставки. Такой подход позволяет использовать имеющиеся в квартире провода, не заводя новые.

«Уссурийск – один из крупнейших экономических и логистических центров Приморья. Кроме того, это город с растущим населением и активной жилой застройкой, где постоянно увеличиваются объемы потребления интернета и цифровых услуг. Развитие инфраструктуры фиксированной сети связи в Уссурийске – один из приоритетов нашей работы. Теперь уссурийцы смогут с комфортом пользоваться стабильной связью с большего количества устройств, смотреть фильмы и ТВ-программы в высоком разрешении, удаленно учиться и работать. Высокоскоростной домашний интернет также позволит подключать устройства умного дома, включая систему видеонаблюдения», – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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