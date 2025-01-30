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«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж крупной бытовой техники на 12% за 2024 год

Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала статистику продаж крупной бытовой техники в 2024 г. По итогам прошлого года спрос на КБТ увеличился на 12% в количественном и на 8% в денежном выражении. Всего за год было продано 36 млн единиц крупной бытовой техники на сумму 657 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Сегмент холодильников показал положительную динамику: выручка увеличилась на 7,8%, достигнув 142,7 млрд руб., а продажи в штуках выросли на 2,2%, составив 3,55 млн единиц.

Лидерами по продажам остаются Haier, Indesit, Beko, Candy, Gorenje, Atlant. При этом наблюдаются важные изменения в предпочтениях потребителей. Наибольший рост выручки показали однодверные холодильники (+19,5%), что указывает на увеличение спроса на компактные модели, подходящие для небольших кухонь. В то же время сегмент многодверных холодильников («Формат Side-by-Side») вырос на 14,1% в деньгах, что свидетельствует о популярности вместительных холодильников среди покупателей, готовых инвестировать в премиальные решения.

Двухдверные холодильники с нижней морозильной камерой и системой автоматического размораживания (No Frost) продолжают доминировать, занимая 61,9% рынка в денежном выражении. Это подтверждает тренд на удобство и современные технологии. Однако продажи моделей с традиционной системой охлаждения (Static) постепенно снижаются, что говорит о переходе потребителей на более современные решения.

Продажи стиральных машин за год составили 4,1 млн единиц на сумму 132 млрд руб. В количественном выражении рынок вырос на 4,7%, а в денежном – на 2,8%, что говорит о некотором снижении темпов роста, но сохранении высокого уровня спроса.

В топ-брендов вошли Haier, LG, Indesit, Beko, Candy, Gorenje. В этом сегменте четко прослеживается разделение на массовый и премиальный сегменты. Haier и LG продолжают уверенно доминировать. Indesit, Beko и Candy сохраняют сильные позиции в бюджетном сегменте, что подтверждает устойчивый спрос на доступные решения. Gorenje демонстрирует стабильный рост продаж, особенно в среднем и премиальном сегменте.

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Духовые шкафы продемонстрировали умеренный рост в деньгах (+0,7%), достигнув оборота 39,4 млрд руб., продажи в штуках составили 1,2 млн единиц. Это свидетельствует о предпочтении более дорогих моделей с расширенными возможностями.

Варочные панели, напротив, показали более динамичный рост: выручка увеличилась на 4,3%, составив 34,2 млрд руб., а продажи в штуках выросли на 1,5% до 1,9 млн единиц. Это подтверждает стабильный спрос на встраиваемую технику.

Руководитель департамента «Крупная бытовая техника» группы «М.Видео-Эльдорадо» Михаил Просвирнин: «Рынок крупной бытовой техники в России сохраняет позитивную динамику. Основной рост обеспечивают премиальные модели, особенно в сегментах холодильников и стиральных машин. Потребители все чаще выбирают современные, энергоэффективные и вместительные устройства, что формирует долгосрочный тренд на повышение качества и технологичности бытовой техники».

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