Встраиваемый холодильник Hyundai CC4023F – идеальное решение для кухни

Корейский бренд Hyundai представляет встраиваемый холодильник CC4023F с технологией No Frost, LED-подсветкой и функциональными «фишками», которые будут удобны и полезны в использовании.

Холодильник полностью встраивается в шкаф и придает кухонному гарнитуру законченный вид. Для адаптации к любой планировке кухонь направление открывания дверей холодильника можно менять.

Холодильная камера объемом 182 литра расположена сверху. Она вмещает большое количество продуктов и напитков, а полки, выполненные из закаленного стекла, можно регулировать по высоте, так что, даже объемные кастрюли и сковородки легко поместятся.

Храните овощи и фрукты при правильной температуре (+8° С), сохраняя их полезные свойства во встроенном выдвижном ящике холодильника.

Благодаря морозильной камере объемом 59 литров с тремя отделениями, храните раздельно ягоды, десерты, овощи и мясо. А с технологией NoFrost холодильник Hyundai работает без образования инея и льда, поэтому размораживать его не потребуется.

В холодильной камере располагается панель управления, с помощью которой устанавливается желаемая температура (от 2 до 8° С). Холодильник будет поддерживать установленные настройки, пока они не будут изменены. В панели управления предусмотрен режим блокировки (детский замок), он предотвратит изменение настроек температурного режима и исключает риск порчи продуктов, в случае случайных нажатий.

Уровень потребления электроэнергии – немаловажный параметр при выборе бытовой техники для дома. У холодильника Hyundai CC4023F класс энергопотребления A+, который экономит до 50% электричества.

Встраиваемый холодильник Hyundai CC4023F заботится о качестве хранении продуктов круглый год.