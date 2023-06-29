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TCL представила новинки телевизоров и бытовой техники в России

TCL презентовала линейку телевизоров с расширенными функциями, технологиями Mini LED и QLED, высокой частотой обновления до 144 Гц и сертификатами Dolby Vision, Dolby Atmos и IMAX и последней прошивкой от Google TV. Об этом CNews сообщили представители TCL.

«Наши флагманские модели 2023 г. оснащены уникальной технологией Ray Danz, которая создает максимально широкий звуковой ландшафт за счет уникального расположения динамиков. Большие экраны дарят лучший обзор, захватывающую глубину и детализацию, в мгновение ока перенося вас на стадион или в кинотеатр. Универсальный дизайн TCL идеально вписывается в любой интерьер. Более того, наши 4K телевизоры гарантируют четкое и чистое изображение, даже если вы сидите близко к экрану», — сказал генеральный директор TCL Россия Лю Чанхай.

Также компания TCL представила линейку кондиционеров FreshIN, которая имеет инновационную конструкцию и функцию «FreshIN+» благодаря которой в помещение поступает свежий воздух с улицы. Свежий воздух проходит через четырехслойный фильтр для эффективной очистки. Данная модель оснащена мощным воздушным двигателем, способным обеспечить до 60 м3 свежего воздуха в час, чего достаточно для большинства жилых помещений.

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TCL представила новинки телевизоров и бытовой техники в России

У кондиционеров TCL FreshIN есть запатентованная технология «Легкий бриз», которая рассеивает воздух, создавая мягкий ламинарный поток воздуха для приятного охлаждения. Конструкция жалюзи на 360° обеспечивает гибкий и равномерный поток воздуха, а приложение TCL Home позволяет осуществлять дистанционное управление и задавать персональные настройки для любого пользователя.

Модели холодильников от компании TCL оснащены системой охлаждения No Frost и светодиодным дисплеем, позволяющим легко контролировать температуру и выбирать необходимые функции. В случае возникновения неисправностей в холодильнике действует система оповещения, а запатентованная система поддержания оптимальной влажности гарантирует, что фрукты и овощи останутся свежими и хрустящими. Экономичный «Эко инвертор», который включает в себя инверторный компрессор и инверторный мотор вентилятора охлаждения, более качественно сохраняет продукты и помогает снизить затраты на электроэнергию.

Функция Swing Flow отвечает за автоматическое регулирование потока воздуха в холодильнике на основе измерения температуры в разных зонах. Когда в какой-то области температура повышается, функция Swing Flow перераспределяет воздушный поток таким образом, чтобы уровнять ее по всему холодильнику. Это увеличивает эффективность его работы и дольше сохраняет продукты свежими.

Обновленная линейка стиральных машин включает в себя продукты с большим количеством программ. Машинки имеют сенсорное управление, оснащены функцией стирки паром ля эффективной стирки, а двигатели бесщеточного типа работают тихо. Также у моделей есть функция отключения звука для уменьшения шума, блокировки от детей для безопасности и добавления одежды для удобства.

«Мы очень рады представить в России наши продукты, которые совмещают в себе инновационный и стратегический подход TCL к технологиям. Мы стремимся производить технику, которая предлагает исключительное качество, долговечность и новейшие технологии для улучшения жизни наших покупателей», — сказал Лю Чанхай.

Продукцию компании уже сегодня можно приобрести в магазинах DNS, в ближайшее время техника появится в продаже других крупнейших магазинах электроники.

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TCL Electronics — компания по производству потребительской электроники. Основанная в 1981 г., в настоящее время функционирует более чем на 160 рынках по всему миру. TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве потребительской электроники, включающей в себя разнообразную продукцию: телевизоры, аудиосистемы и умные бытовые приборы.

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