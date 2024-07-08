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Hisense представляет новую модель многодверного холодильника на российском рынке

Hisense, производитель телевизионной и бытовой техники, сообщает о новинке из серии многодверных холодильников Hisense PureFlat. Теперь российские покупатели могут приобрести модель Hisense RS840N4AIF1, которую отличают богатый функционал, привлекательный внешний вид и широкие возможности самодиагностики. Hisense RQ760N4IF1 уже доступен в магазинах DNS. Об этом CNews сообщили представители Hisense.

Особенность модели – большой 21-дюймовый сенсорный экран, который поддерживает взаимодействие со смартфоном, включая зеркальное отображение. С его помощью можно составлять и автоматически обновлять список покупок, производить инвентаризацию продуктов с отправкой уведомлений об истечении срока годности на смартфон, обращаться к предустановленной коллекции рецептов в приложении ConnectLife, насчитывающей 151 наименование. Более того, на экране можно оставлять заметки для домашних и транслировать любой контент – от фотографий до видеозаписей.

«Умный» функционал Hisense RQ760N4IF1 не ограничивается наличием сенсорного экрана. Помимо того, что работой холодильника можно удаленно управлять по Wi-Fi через приложение ConnectLife, он обладает опциями самодиагностики. Hisense RQ760N4IF1 способен анализировать привычки владельцев исходя из того, в какое время открываются дверцы и адаптировать собственные настройки для большей эффективности. В случае возникновения неисправности холодильник известит о ней пользователя и отобразит максимально подробную информацию, которую можно будет сразу же направить в службу поддержки, чтобы решить проблему быстрее.

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Hisense представляет новую модель многодверного холодильника на российском рынке

В Hisense RQ760N4IF1 есть собственный генератор для приготовления кубиков льда с подключением к водопроводу и фильтром, который входит в комплектацию прибора. За полдня устройство производит 2,2 кг льда. Диспенсер на двери холодильного отделения способен мгновенно подать в стакан кубики льда, ледяную крошку или холодную воду.

Морозильное отделение находится под холодильным и состоит из двух камер с независимым морозильным контуром и индивидуальной дверцей, что позволяет устанавливать температуру для каждой морозильной камеры отдельно. Холодильное отделение также обладает независимым холодильным контуром. Воздух из морозильного отделения не попадает в холодильное, а, значит, запахи из разных отделений не смешиваются. В каждой морозильной камере расположены два вместительных ящика и выдвижной лоток с легким выкатом за счет надежных металлических телескопических направляющих.

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Маркет

Полезный объем холодильника Hisense RQ760N4IF1 составляет 544 литра. При необходимости одно из холодильных отделений – правую нижнюю камеру – можно перевести в режим морозильного отделения с помощью функции My Fresh Choice, а после вернуть в исходное состояние. Диапазон изменения температуры в отделении от –18 до +5 °C. Современный дизайн, в числе прочего предусматривающий плоские дверцы с утопленными ручками, позволяет органично интегрировать модель в обстановку любой кухни. Внутреннее пространство разумно организовано, высоту полок холодильного отделения можно регулировать с шагом в три сантиметра.

Набор технологий, которыми оснащен Hisense RQ760N4IF1, включает как привычные классические, так и инновационные. Инверторный компрессор экономит энергию, гарантирует долгий срок службы и тихую работу холодильника. Еще один секрет бесшумности заключается во встроенной системе вентилятора и компрессора. Технология тройного охлаждения обеспечивает контроль температуры и влажности в отделениях, предотвращая смешивание запахов, Total No Frost – ограждает от образования инея, Super Freeze – сохраняет вкус, текстуру и полезные свойства продуктов за счет сверхбыстрой заморозки.

Антибактериальное уплотнение в Hisense RQ760N4IF1 препятствует росту грибков и бактерий, формируя оптимальную гигиеническую среду для хранения продуктов. Система Multi Air Flow отвечает за равномерное распределение воздушного потока по всей площади холодильного отсека, снижая негативное воздействие внешнего тепла при открытии дверей.

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