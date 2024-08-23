«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж российских брендов на рынке бытовой техники и электроники в первом полугодии 2024 года до 894%

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала статистику продаж отечественных брендов бытовой техники и электроники в первом полугодии 2024 г. на рынке России. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Так по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. наибольший рост продаж российские бренды показали в таких категориях, как: устройства для хранения информации (+613% в количественном выражении и +894% в денежном); наушники и игровые гарнитуры (+210% в количественном выражении, +304% - в денежном); колонки (+122% в количественном выражении и +132% в денежном); мониторы (+97% в количественном выражении и + 120% в денежном); кондиционеры (+77% в количественном выражении и +91% в денежном); фильтры для воды (+50% в количественном выражении и +22% в денежном); сетевые фильтры и ИБП (+43% в количественном и +59% в денежном).

Также наблюдается рост продаж в таких категориях, как: USB-накопители, авто-видео, автомобильные колонки, бритвы и эпиляторы, холодильники, ноутбуки, настольные компьютеры, отпариватели для одежды, смартфоны, соковыжималки, телевизоры и др.

По мнению экспертов «М.Видео-Эльдорадо», рост интереса россиян к технике отечественных производителей связан сразу с несколькими факторами. Во-первых, это поддержка отечественных компаний со стороны государства. Во-вторых, официальный уход с рынка западных производителей увеличил интерес россиян к отечественной технике в связи с ее доступным сервисом и гарантийным обслуживанием. В-третьих, техника российских производителей обладает хорошим соотношением цены и качества, зачастую отечественные аналоги продаются по более привлекательной цене, чем зарубежные бренды.

Самыми популярными российскими брендами в различных категориях являются – Private Label, «Яндекс», Polaris, Weissgauff, Gefest, Leran, Redmond, iRU.