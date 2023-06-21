Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: у россиян растет спрос на «экосистемы» электроники – смартфоны и комплекты гаджетов к нему от одного бренда

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала интерес покупателей к основным экосистемам электроники. В январе-апреле 2023 г. на российском рынке в общей сложности было продано около 19 млн смартфонов, носимых устройств и наушников, что больше почти на 15%, чем годом ранее. Более 45% от этого объема пришлось на гаджеты от шести компаний – Xiaomi, Apple, Samsung, Realme, Huawei и Tecno, спрос на эти бренды за год вырос более чем на треть. В среднем, каждый десятый владелец смартфона предпочитает покупать носимые устройства и наушники того же производителя. При этом 30% владельцев iPhone, приобретенных в «М.Видео-Эльдорадо», в течение года приобретают к нему дополнительные устройства именно Apple. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

На российском рынке продолжает развиваться интерес к экосистемам электроники – гаджетам и сервисам одного бренда. Центром продуктовых платформ выступает смартфон, позволяющий бесшовно управлять другими ее элементами – чаще всего наушниками, смарт-часами или фитнес-трекерами. В экосистему одного производителя также зачастую входит компьютерная техника, ТВ и устройства «умного» дома. Пользователи комплекта гаджетов и сервисов одного бренда могут получать дополнительную выгоду при покупке дополнительных девайсов, а также целый ряд функциональных преимуществ от синхронизации. Связанные между собой устройства дополняют возможности друг друга, позволяют быстрее и с большим комфортом решать повседневные задачи.

Совокупный спрос на смартфоны, наушники и носимые устройства, включая часы и трекеры, на российском рынке в январе-апреле 2023 г. составил порядка 19 млн штук, это почти на 15% больше, чем годом ранее. Усилению спроса именно в «М.Видео-Эльдорадо» способствует широкий ассортимент гаджетов известных брендов и регулярное появление новинок, программа лояльности, а также рост числа предложений от китайских производителей с ОС Android, альтернативными софтом, включая магазины приложений, например, AppGallery от Huawei, где в том числе доступны приложения российских банков.

Самую доступную экосистему предлагает бренд Tecno, средний чек трех основных устройств этого бренда на российском рынке в этом году составляет порядка 15,5 тыс. руб. Средняя цена комплекта Xiaomi составляет около 19 тыс. руб. Средняя стоимость смартфона, смарт-часов и наушников компании Realme находится на уровне 20 тыс. руб/, Huawei – около 43 тыс. руб., Samsung – начинается от 55 тыс. руб. Дороже всего обойдется комплект девайсов Apple – в среднем 112 тыс. руб.

Коммерческий директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Муравьев: «Для развития продаж и вовлечения в экосистемы «М.Видео-Эльдорадо» предлагает покупателям и партнерам целый комплекс инструментов, включая ценовые механики, комплектные и подарочные предложения на старте продаж и другие форматы промо, которые позволят привлечь внимание и будут актуальны для лояльной аудитории. Большую ценность в качестве точки контакта предлагают розничные магазины по всей стране, когда покупатели предварительно могут лично оценить все преимущества сразу нескольких девайсов и софта, имеют возможность узнать больше и задать вопросы экспертам-консультантам. Так, в наших сетях при выборе смартфона наиболее популярных брендов, каждый десятый покупатель становится обладателем наушников и/или носимого девайса того же производителя. Наибольшее проникновение дополнительных устройств у владельцев смартфонов Apple, Huawei и Xiaomi. Так, каждый третий обладатель нового смартфона Apple и почти каждый десятый со смартфоном Huawei покупает аксессуар того же бренда сразу или докупает в течение года».

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входит ИТ-компания «М.тех», сфокусированная на разработке решений в сфере ритейла и электронной коммерции, и финтех-платформа «Директ кредит».

«М.Видео-Эльдорадо» развивает как онлайн-платформу, так и сеть магазинов под обоими брендами, общий трафик компании составляет порядка 1,3 млрд контактов в год. Группа «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1200 магазинами в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники, что обеспечивает широкий ассортимент и быструю доступность техники на всей территории страны.