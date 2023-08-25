У «М.Видео-Эльдорадо» выручка упала на 18%

Группа «М.Видео-Эльдорадо» в I полугодии 2023 г. сократила выручку на 18,1% год к году. В компании надеются на восстановление покупательской активности и принимают меры для повышения операционной эффективности.



Снижение продаж

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, в первом полугодии 2023 г. сократила выручку на 18,1% по сравнению с аналогичным показателем за 2022 г., до 179,2 млрд руб., сообщил «Интерфакс».

Общие продажи (GMV) за полугодие снизились на 16,5%, до 219 млрд руб. с НДС. Хотя во II квартале они росли и достигли 107,5 млрд руб., что больше на 26,4% год к году.

Снижение выручки обусловлено эффектом высокой базы в I квартале 2022 года, объясняет компания. «Позитивный тренд второго квартала отражает наши возможности и потенциал для дальнейшего улучшения показателей и укрепления рыночных позиций с учетом постепенной нормализации покупательской активности», — приводятся в сообщении слова CEO группы Сергея Ли.

Сложности параллельного импорта

Чистый убыток «М.Видео-Эльдорадо» в I полугодии увеличился на 23,9%, до 4,64 млрд. Чистый долг вырос до 83,4 млрд руб. Этот показатель отражает суммарный долг компании, который останется, если использовать для погашения долга все имеющиеся денежные средства и их эквиваленты.

Фото: mvideoeldorado.ru У группы «М.Видео-Эльдорадо» в 2023 г. стало меньше покупателей

Рост чистого долга в компании связывают с запуском параллельного импорта, необходимостью авансирования импортных поставок в условиях низкого проникновения финансовых инструментов вследствие нестабильной геополитической ситуации.

«Группа продолжила реализацию программы снижения затрат за счет повышения операционной эффективности. В результате экономия сопоставимых SG&A расходов без учета амортизации по итогам первого полугодия 2023 составила порядка 6 млрд руб., или 15,7%, несмотря на наличие значительной доли постоянных затрат», - говорится в сообщении компании.

Влияние падения рубля

На фоне колебаний валютных курсов в августе 2023 г. группа «М.Видео-Эльдорадо» «заморозила» цены на минимальном уровне июля в 30 товарных группах социально значимой техники, включая устройства, необходимые для учебы. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

В результате совместной работы с Минпромторгом и ФАС компания поддержала их инициативу по соблюдению принципов ответственного ценообразования.

«Несмотря на экономические реалии, мы стараемся сохранить доступные цены на широкий ассортимент техники. «М.Видео-Эльдорадо» фиксировала розничные цены на социально значимые товары в марте 2022 г., и это помогло многим россиянам при срочных или внеплановых покупках. Сейчас это важно еще и на фоне подготовки к новому учебному году. Родители должны иметь возможность приобрести все необходимое», — прокомментировал коммерческий директор группы Олег Муравьев.

Долги по кредитам

В июне 2023 г. группа «М.Видео-Эльдорадо» сообщила о нарушении условий кредитных соглашений (ковенант) перед несколькими банками. Это такие условия, невыполнение которых может привести к требованию банка о досрочном возврате кредита, как пишет «Интерфакс».

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Согласно опубликованной отчетности МСФО 16, по состоянию на 30 июня 2023 г. общая задолженность группы перед банками составляет 49,79 млрд руб.

В настоящий момент группа продолжает переговоры с отдельными банками о пересмотре установленных предельных значений ковенант в кредитных договорах. С кем-то уже удалось урегулировать этот вопрос.