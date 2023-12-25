«М.Видео-Эльдорадо» запустила продажи ноутбуков нового российского бренда OSiO

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, договорилась о сотрудничестве с компанией ICL и начинает продажи ноутбуков российского бренда OSiO. Устройства собираются в Татарстане, в особой экономической зоне «Иннополис». Покупателям на выбор уже доступны шесть моделей из линейки FocusLine. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

На старте продаж в розничных магазинах и онлайн-площадках «М.Видео» и «Эльдорадо» представлены ноутбуки серии OSiO FocusLine с процессором Intel и AMD, IPS-матрицей, оперативной памятью 8 ГБ/1Б Гб, SSD-диском на 256 ГБ/512 ГБ, с диагональю 15,6 дюйма. В начале 2024 г. в продажу поступят ноутбуки OSiO FocusLine с диагональю 16,1 дюйма, а также моноблоки OSiO BaseLine c диагональю 23,8 дюйма. Позднее ассортимент будет расширен до нескольких линеек ноутбуков, устройств для геймеров в различных форм-факторах, а также домашних ПК и мониторов.

Каждый продукт марки OSiO проходит цикл тестирования перед упаковкой и отправкой покупателю, устройства также сопровождаются годовой гарантией: для обслуживания и ремонта доступны сервисные центры по всей России, обеспечивающие быструю и качественную поддержку. Компания ICL разрабатывает собственный софт, который обеспечит установку необходимых обновлений и драйверов.

«М.Видео-Эльдорадо» запустила продажи ноутбуков нового российского бренда OSiO

ICL – российский производитель вычислительной техники с 30-летней историей и специализирующийся на разработке решений для сектора B2B. В 2023 г. компания запустила собственный розничный бренд компьютерной техники, устройства которого отличаются современным дизайном, надежностью и привлекательной ценой. Название бренда OSiO – это формула, кислород, кремний, кислород – диоксид кремния, ключевой компонент процессоров.

Ноутбуки OSiO производится на новом заводе ICL мощностью 1 млн изделий в год, расположенном на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис». Завод, созданный при поддержке Фонда развития промышленности, запущен в 2023 г. и включает в себя цеха по поверхностному монтажу печатных плат, конвейерные линии сборки готовой продукции, а также современные зоны тестирования оборудования.

Коммерческий директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Муравьев: «Мы традиционно развиваем ассортимент российских брендов в компьютерной технике, поддерживаем стратегические инициативы Минпромторга и Минцифры России, в том числе, в рамках которых, мы запускаем продажи ноутбуков отечественного бренда OSiO, собранных на территории России. «М.Видео-Эльдорадо» обладает как необходимыми инструментами, экспертизой, так и инфраструктурой для успешного вывода новых производителей на рынок. Наша масштабная розничная сеть, развитые онлайн-каналы и технологические возможности позволят бренду OSiO получить доступ к многомиллионной покупательской аудитории, продемонстрировать ей преимущества своих устройств, повысить узнаваемость, заявить о себе на меняющемся рынке, наладить дистрибуцию и сервис».

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В 2023 г. «М.Видео-Эльдорадо» отмечает усиление интереса к ноутбукам российских брендов, расширяющих представленность и выбор в базовом и среднем сегменте. Например, в III и в IV кварталах 2023 г. в продажах ритейлера доля ноутбуков от отечественных компаний в количественном выражении превысила 10%, увеличившись втрое к аналогичному периоду 2022 г, а также в два раза относительно I квартала 2023 г.

Коммерческий директор «ICL Техно» Ильдар Вагизов: «Наша миссия – делать технологии доступными и удобными для всех, и мы с радостью объявляем о начале продаж OSiO в магазинах «М.Видео» и Эльдорадо». Устройства бренда разработаны с учетом глубоких исследований потребительских предпочтений и перед попаданием на полки магазинов проходят серию серьезных технологических тестов в собственных лабораториях компании. OSiO – это квинтэссенция опыта ICL, технологических инноваций и высокой производительности».

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входят ИТ-компания «М.тех» и финтех-платформа «Директ кредит». Группа «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1200 магазинов в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники.