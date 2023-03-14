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«М.Видео-Эльдорадо»: популярность техники из России и СНГ выросла до 1,5 раз, в лидерах холодильное оборудование и плиты

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, оценила интерес к бытовой технике брендов из России и СНГ на отечественном рынке. По итогам 2022 г. денежные продажи товаров локального производства из этих стран в пяти ключевых категориях увеличились на 34% относительного предыдущего года. Доля компаний из России, Беларуси и Узбекистана в натуральном выражении приблизилась к 40% в плитах, морозильных камерах и ларях. В «М.Видео-Эльдорадо» продажи основных брендов из России и СНГ выросли примерно в 1,5 раза. Среди наиболее популярных торговых марок – Atlant, «Витязь», Gefest, Darina, Artel, Flama, Elikor, «Бирюса». Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Бытовая техника повседневного пользования из России, Белоруссии и Узбекистана представлена преимущественно в крупногабаритных категориях для дома и кухни. Основные продажи таких товаров на российском рынке сосредоточены в холодильниках, морозильных камерах и ларях, различных видах плит, кухонных вытяжках и стиральных машинах. По оценке «М.Видео-Эльдорадо», общий объем их продаж в прошлом году в целом по России достиг 2,3 млн штук. Средняя доля брендов из России и ближнего зарубежья в пяти данных категориях на рынке достигла почти 22%.

Локальное производство, широкая представленность товаров в востребованных категориях из базового и среднего ценового сегмента способствуют увеличению интереса к таким брендам со стороны российских покупателей на фоне сокращения предложения и ухода ряда зарубежных производителей, а также усложнения цепочек поставок.

Наиболее крупной категорией по объему приобретенной техники брендов из России и СНГ являются плиты, где первым на российском рынке является белорусский Gefest, а в число лидеров входят российские Darina и Flama. Белорусский «Атлант» в категории холодильников вошел топ-5, оказался в числе лидеров в морозильных камерах, а также занял заметную долю в стиральных машинах. В морозильном оборудовании первую позицию занял бренд «Бирюса», в группу лидеров вошли также другие российские производители, например, Pozis. В кухонных вытяжках одной из наиболее востребованных торговых марок традиционно оказалась российская Elikor.

Решения российского производства и стран СНГ широко представлены также в категории телевизоров. Так, в 2022 г. в лидирующую группу в продажах «М.Видео-Эльдорадо» кроме собственных торговых марок Novex и Hi вошли белорусский «Витязь» и узбекский Artel. Активно развивается сегмент телевизоров от отечественных брендов русскоязычными голосовыми помощниками и фирменными экосистемами, производимых в Китае или ЕАЭС.

Коммерческий директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Муравьев: «Локальные производители бытовой техники обеспечивают для российских покупателей вариативность в выборе, и в новых реалиях стали более востребованными с учетом ценовой политики, надежности и качества решений. Сохранение позитивного тренда мы видим и в начале текущего года – продажи брендов из России и СНГ в наших сетях увеличились вдвое. Среди наиболее востребованных бытовых приборов: морозильное оборудование, плиты, телевизоры, вытяжки, стиральные машины, климатическая техника и пылесосы. В базовом и среднем ценовом диапазоне мы активно предлагаем десятки производителей из России, Белоруссии и Узбекистана, дополняя ассортимент других брендов и товаров под собственными торговыми марками, что позволяет обеспечивать покупателей популярными товарами по доступным ценам по всей стране. При этом ключевым трендом является рост популярности и спроса на продукцию брендов из Китая и Турции, в том числе имеющих производственные мощности в России, которые увеличивают активность, включая маркетинговую, и усиливают позиции на рынке».

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Для удовлетворения спроса на базовую бытовую технику «М.Видео-Эльдорадо» также предлагает товары под собственными торговыми марками Novex и Hi. Покупатели могут выбирать из примерно 400 наименований техники в 37 категориях. Наибольшую долю техника Novex и Hi по итогам 2022 г. занимает в продажах холодильников с верхней морозильной камерой (46%), в однодверных холодильниках (31%), в морозильном оборудовании (18,5%), а также аксессуарах для аудио- и видеотехники (20%). «М.Видео-Эльдорадо» для производства техники Novex и Hi использует мощности профильных заводов в России, Белоруссии, Китая и Турции.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г. По состоянию на 30 июня 2022 г. группа объединяет 601 магазин под брендом «М.Видео», 647 магазинов под брендом «Эльдорадо» в 369 городах России.

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