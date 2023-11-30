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«М.Видео-Эльдорадо»: спрос на складные смартфоны вырос в четыре раза, форм-фактор популярен у жителей мегаполисов среднего возраста

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, совместно с производителем смартфонов Oppo провела опрос*, в рамках которого выяснила основные причины покупки складных смартфонов и на какие характеристики чаще всего обращают внимание потребители при выборе гибких моделей. По итогам 10 месяцев 2023 г. спрос на складные смартфоны в «М.Видео-Эльдорадо» увеличился вчетверо год к году и в девять раз по сравнению с тем же периодом 2021 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

По результатам опроса оказалось, что складными смартфонами чаще всего интересуются россияне в возрасте от 25 до 45 лет. Три четверти потребителей имеют высшее образование, женаты, имеют детей, являются менеджерами среднего звена, специалистами, бизнесменами или предпринимателями. Им интересные новые технологии и уникальный дизайн, которые являются для них ключевыми причинами покупки складного смартфона.

Около 25% респондентов ключевыми привлекательными моментами в складных устройствах назвали «уникальный и креативный внешний вид, позволяющий им выделиться из толпы». 15% ценят в гибких девайсах «удобный опыт работы с меньшим весом, чем у планшета», а 29% – «ожидание качественной камеры». Среди сомнений при покупке и пользовании чаще всего называют «долговечность складного механизма», «эффективность использования в повседневной жизни» и «более толстый корпус телефона, чем у привычных девайсов».

Среди самых важных функций для складных смартфонов пользователи выделили: «время автономной работы», «оперативная память и процессор», «долговечность», «дизайн продукта и экран», «удобство использования ОС», наименее востребованная – «гейминг». Несмотря на то, что возможности для съемки фото и видео не входят в число наиболее упомянутых особенностей устройств, потребители ожидают, что гибкие модели должны иметь камеры самого высокого качества – так ответили около трети участников опроса.

Коммерческий директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Муравьев: «Складной форм-фактор смартфонов сбалансировал потребность современных пользователей в девайсе комфортного размера, но при этом с большим экраном. За счет увеличения площади дисплея, появились дополнительные возможности в потреблении контента, развлечениях, работе, общении и других задачах. Мы видим активно растущий интерес к складным устройствам и прогнозируем их дальнейшую массовую популярность. Драйверами становятся расширение выбора в обоих типах складных механизмов, появление новых брендов, демократизация технологий, адаптация софта, а также рост смотрения видео. Мы стремимся сделать инновации доступнее – предлагаем различные варианты рассрочки и способы сэкономить, представляем складные девайсы в розничных магазинах, где с ними удобно познакомиться и протестировать, продолжаем привлекать ключевые мировые новинки. Например, в начале декабря в наших сетях стартуют эксклюзивные продажи складных смартфонов Find N3 Series от Oppo».

В «М.Видео-Эльдорадо» по итогам января-октября 2023 г. штучные продажи складных смартфонов выросли в почти вчетверо по сравнению с 2022 г. и показали позитивную динамику в девять раз к 2021 г. В сегменте смартфонов на базе Android стоимостью свыше 50 тыс. руб. на складные модели приходится уже примерно каждое десятое проданное устройство. Чаще всего такие гибкие девайсы покупают в крупных городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Казань. Примерно 60% складных устройств продается в форм-факторе Fold, 40% занимают модели Flip. При этом в сегменте Fold примерно три четверти продаж приходится на мужчин, а в категории Flip чаще всего покупки совершают женщины (более 60%).

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*онлайн-опрос «М.Видео-Эльдорадо» и Oppo (анкетирование), 100 респондентов, заинтересованных в покупке складного смартфона.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входят ИТ-компания «М.тех» и финтех-платформа «Директ кредит». Группа «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1200 магазинов в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники.

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