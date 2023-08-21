«М.Видео-Эльдорадо»: в России на 40% увеличился интерес к крупной бытовой технике турецких брендов

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, оценила спрос в России на крупную бытовую технику турецких производителей за первые шесть месяцев 2023 г. В общей сложности на рынке было продано более 500 тыс. холодильников и морозильных камер, стиральных и посудомоечных машинах, а также плит и духовых шкафов от примерно десятка брендов из Турции (Beko, Grundig, Vestel, Simfer и др.), что на 40% больше относительно 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

В основных категориях крупногабаритной техники доля турецких торговых марок составила почти 8%, что на 2 пп больше относительно января-июня 2022 г. Наибольшую долю они заняли в стиральных машинах – почти 12%, варочных панелях – около 8,5%, посудомоечных машинах – порядка 7,5% и холодильниках – чуть более 7%.

Коммерческий директор Группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Муравьев: «Турецкие производители, в первую очередь Beko и Grundig от компании Arçelik, с их надежной бытовой техникой в самых разных категориях и ценовых сегментах традиционно позитивно воспринимаются российскими потребителями. Ведущие игроки имеют многолетнюю экспертизу, крупные производственные мощности и продолжают их расширять, в том числе в России. Стабильная ситуация с наличием и привлекательная стоимость, локальное производство и выстроенные логистические процессы позволяют турецким торговым маркам усиливать свои позиции, замещая вместе с брендами из Китая ушедших западных игроков. В наших магазинах и онлайн представлено несколько сотен наименований техники для кухни и дома от турецких компаний. Мы предлагаем выгодные цены, комплектные акции, программы лояльности и необходимые сервисные решения. В частности, клиентам доступна установка и доставка техники в один день, а также вывоз и утилизация старых устройств».

Самыми популярными брендами среди турецких на российском рынке стали Beko, возрожденный концерном Arçelik немецкий бренд Grundig, а также крупные производители Vestel и Simfer. Так, в целом на российском рынке по итогам полугодия бренд Beko стал третьим в стиральных машинах, годом ранее занимая шестую строчку, а в холодильниках оказался в топ-5.

Техника от турецких торговых марок кроме Турции частично производится на территории России или в Китае. При этом расширяется также ассортимент бытовых приборов от крупных мировых брендов, которые под собственными торговыми марками выпускают продукцию на мощностях турецких партнеров.

ПК СВ «Брест»: защищенная облачная виртуализация Маркет

***

Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входит ИТ-компания «М.тех», сфокусированная на разработке решений в сфере ритейла и электронной коммерции, и финтех-платформа «Директ кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает как онлайн-платформу, так и сеть магазинов под обоими брендами, общий трафик компании составляет порядка 1,3 млрд контактов в год. Группа «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1200 магазинов в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники.