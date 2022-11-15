«М.Видео» и «Эльдорадо» в своих магазинах открыли 1000 бренд-зон ведущих и новых игроков бытовой техники и электроники

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, продолжает развитие розничных магазинов в качестве шоу-румов технологий и знакомит россиян с новыми именами и решениями на рынке бытовой и цифровой электроники. За последний год ритейлер увеличил количество фирменных пространств в своих магазинах до 4000 от 70 брендов-производителей, что позволяет этим игрокам укреплять рыночные позиции на российском рынке. В 2022 г. были открыты более одной тысячи зон, в том числе первые для ряда торговых марок из Китая и Турции: Hisense, Grundig, realme, TECNO и др. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Формат «магазина в магазине», выделенной зоны одного бренда и группы товаров внутри большого магазина электроники, дает производителям возможность продемонстрировать преимущества своих решений, продуктовых экосистем или отдельных линеек. Бренд-зоны, как правило, имеют не только специальный дизайн и максимально широкий ассортимент всех линеек конкретного бренда, но и консультантов, прошедших дополнительное обучение, что позволяет вендору быть более заметными и привлекать внимание потенциальных покупателей, за счет более глубоких консультаций и дополнительных маркетинговых активностей – развлекательных или образовательных.

Коммерческий директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Муравьев: «Сейчас россиянам как никогда сложно ориентироваться в предложениях и ассортименте – много новых брендов, прежние знакомые могут иметь нюансы работы. И магазины, где можно лично протестировать новинки, сравнить разные бренды, выходят на первое место при покупке электроники. Не случайно трафик наших магазинов, при всей экономической неопределенности и изменчивости в течение года, по итогам девяти месяцев остался практически на уровне прошлого года. Мы продолжаем развивать торговые площади таким образом, чтобы посетители могли получить максимум полезной информации и позитивных эмоций за счет личного тактильного контакта с товарами и общения с консультантами. В свою очередь бренд-зоны помогают десяткам наших партнеров подчеркнуть преимущества, качество и презентовать продукцию, что особенно актуально для новинок, необычных товаров или брендов, которые только вышли на российский рынок. Спрос на технику бренда в магазине, где есть его бренд-зона, как правило в среднем, на 20-35% выше, чем в похожем магазине со стандартным ассортиментом».

В рамках бренд-зоны посетители могут оценить возможности и качество новинок из мира электроники, ТВ, бытовой техники и игр, а также протестировать последние инновации и целые технологические концепты, например, «умный дом».

В 2022 г. в рознице «М.Видео-Эльдорадо» устанавливает более 1000 фирменных зон. Наиболее активно свои пространства открывают китайские и турецкие бренды, которые наращивают свои продажи, в том числе за счет комплексного подхода к продвижению в разных каналах. В электронике представленность своих продуктов расширили Xiaomi, впервые свои зоны в флагманских магазинах устанавливают realme и TECNO. Ритейлер также разработал новую собственную концепцию для выкладки и демонстрации флагманских смартфонов. В категории ТВ для ценителей медиаразвлечений и качественного контента свои инновации демонстрируют Hisense и Toshiba. В бытовой технике преимущества широкого ассортимента активнее показывают Haier, Beko и Gorenje, в планах свои пространства у Artel, крупнейшего производителя в Центральной Азии.

Олег Тремзин, Softline: Техподдержка решений вендоров, покинувших российский рынок — самый частый запрос заказчиков Импортозамещение

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г. По состоянию на 30 июня 2022 г. группа объединяет 601 магазин под брендом «М.Видео», 647 магазинов под брендом «Эльдорадо» в 369 городах России.