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В Санкт-Петербурге продукты и зоотовары покупают онлайн больше людей, чем в других городах, — исследование «Яндекс маркета» и GfK

«Яндекс маркет» и GfK провели ежегодное исследование и выяснили, что жители Санкт-Петербурга регулярно покупают товары в интернете. Большинство опрошенных онлайн-покупателей (84%) делают это минимум раз в месяц, каждый третий (31%) — хотя бы раз в неделю. Петербуржцы одними из первых в стране начали заказывать товары в интернете: 17% респондентов впервые сделали это больше 10 лет назад, в целом по России таких людей меньше — 13%. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс маркета».

Многие петербуржцы предпочитают заказывать продукты в интернете — за прошедший год так хотя бы раз делали 68% опрошенных горожан. В целом по стране этот показатель меньше — 55%. Нерецептурные лекарства и БАДы хотя бы раз покупали в онлайне за этот же период 55% респондентов в Санкт-Петербурге (в целом по России — 47%), зоотовары — 50% (41%), товары для ремонта — 46% (38%).

Петербуржцы заказывают в интернете не только новые товары, но и подержанные — за прошедший год это сделали 38% респондентов. Например, бывшие в употреблении обувь и товары для дома таким образом покупали 11% и 5% опрошенных горожан соответственно. В целом по стране эти показатели меньше — 7% и 2% соответственно.

Каждый третий респондент в Санкт-Петербурге (37%) при выборе товаров в интернете читает их подробное описание, в целом по России так делают больше людей — 47%. Доля жителей северной столицы, для которых цена доставки влияет на выбор товара, тоже меньше, чем по стране. целом. А вот качеству товаров придают значение 17% опрошенных петербуржцев — против 12% в целом по России. В Санкт-Петербурге также больше тех, кто участвует в программах лояльности: 66% против 59% по России в целом.

Это уже десятое ежегодное исследование «Яндекс маркета» и GfK про онлайн-покупателей. Его провели в 2022 г. с помощью онлайн-опроса 4200 интернет-покупателей 16-55 лет, проживающих в российских городах. В исследовании также учитываются данные телефонного опроса 2400 онлайн-покупателей.

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, на котором доступно больше 47 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. На сервисе активно продают товары почти 44 тыс. магазинов-партнеров. Маркетплейс может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на «Маркете» можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет».

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