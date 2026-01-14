Выдан ордер на арест гендиректора OnePlus - производителя знаменитых «убийц смартфонов-флагманов»

Прокуратура Тайваня добивается ареста основателя и генерального директора китайской компании OnePlus, известной своими смартфонами, не уступающими по характеристикам флагманам ведущих производителей и гораздо более дешевыми. Его обвиняют в переманивании ИТ-специалистов, нарушающем местные законы.



Ордер на арест

Прокуратура округа Шилин на Тайване выдала ордер на арест основателя и генерального директора китайского производителя смартфонов OnePlus Пита Лау (Pete Lau), пишет Reuters.

Лау обвиняют в причастности к вербовке персонала на Тайване, что является незаконной коммерческой деятельностью, согласно действующему местному законодательству, регулирующему отношения с Китаем.

Основанием для выдачи ордера стали данные прокуратуры о том, что более 70 сотрудников были наняты на Тайване для проведения исследований и разработок, проверки и тестирования ПО смартфонов OnePlus.

OnePlus Пит Лау может быть арестован по ордеру тайваньской прокуратуры

Штаб-квартира OnePlus расположена в городе Шэньчжэнь, на юге Китая. В 2021 г. компания стала независимым суббрендом в составе производителя электроники Oppo.

Конкуренция в найме ИТ-шников

Тайвань ввел законодательные ограничения на фоне конкуренции за ИТ-таланты. По словам прокуроров, китайский бизнес, чтобы обойти запреты, использует подставные компании, зарегистрированные в Гонконге или в других странах, а также нанимает сотрудников через кадровые агентства с целью сокрытия их личности.

В августе 2025 г. власти Тайваня заявляли, что расследуют деятельность 16 китайских компаний по подозрению в переманивании специалистов в полупроводниковой и других высокотехнологичных отраслях и провели масштабный рейд с обысками и допросами. В список подозреваемых попали Goertek (контрактный производитель электроники), Victory Giant Technology (производитель печатных плат и поставщик Nvidia), Vnet Group (оператор ЦОД) и др.

Следственное бюро тогда утверждало, что китайские фирмы нацелены на высококвалифицированных специалистов высокотехнологичного сектора Тайваня и осуществляют найм без разрешения регулирующих органов, используя «незаконные методы».

Российская ИТ-сфера тоже теряет высококачественных специалистов, как писал CNews в апреле 2025 г. Наибольшую активность в их хантинге в 2024 г. проявляли компании из Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, а самыми расторопными в этом плане оказались три китайских ИТ-гиганта — холдинг Alibaba Group, компании Tencent и Huawei.

«Убийца флагманов»

Бренд OnePlus появился в 2013 г. Основатель компании Пит Лау (бывший президент Oppo) преследовал цель выпустить смартфон, не уступающий по характеристикам флагманам ведущих производителей, но обладающий гораздо более низкой стоимостью.

Так был создан OnePlus One, который сама компания на своем сайте называла «убийцей флагманов» (The Flagship Killer). На таких устройствах OnePlus и сделала себе имя. OnePlus 1 вышел в 2014 г., а осенью 2025 г. состоялась премьера OnePlus 15 – главного конкурента не только iPhone 17 Pro Max, но и Xiaomi 17 Pro Max.