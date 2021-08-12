Беспрецедентная щедрость. Xiaomi вернет деньги покупателям ее самого первого смартфона

Xiaomi возместит всем владельцам своего самого первого смартфона Mi1 деньги, потраченные на его покупку. В сумме это около $57 млн. Mi1 был анонсирован ровно 10 лет назад, в августе 2011 г., и выделялся на фоне конкурентов заметно более низкой ценой при более современной электронике. В 2021 г. Xiaomi стала лидером на мировом рынке смартфонов.

Миллионы долларов кэшбэка

Компания Xiaomi объявила о намерении раздать несколько десятков миллионов долларов владельцам ее самого первого смартфона, пишет Android Authority. Причины невиданной щедрости компания не раскрывает.

«Первенцем» Xiaomi стал моноблок Mi1, вышедший в августе 2011 г., ровно 10 лет назад. Сама компания была основана в 2010 г. и поначалу занималась только разработкой MIUI – фирменной оболочки для Android.

Согласно статистике компании, во всем мире было продано около 184,6 тыс. экземпляров Mi1 по цене 1999 юаней (22,7 тыс. руб., $308,1 по курсу ЦБ на 12 августа 2021 г.). В общей сложности компания может выплатить покупателями 370 млн юаней или около $57 млн.

Забрать деньги смогут не все

Xiaomi первая среди вендоров умных телефонов решилась на подобный шаг. За все годы существования современных смартфонов (с января 2007 г., когда был анонсирован первый Apple iPhone), ни один из существующих или существовавших производителей не делал ничего подобного.

Таким был самый первый смартфон Xiaomi

Но у беспрецедентной акции Xiaomi есть один подводный камень. Пользователи, в свое время купившие Mi1, не смогут получить причитающиеся им $308 ни в виде наличных, ни в виде перевода на банковский счет.

Заявленную сумму Xiaomi предоставит им в виде счета в своем фирменном интернет-магазине. Пока неизвестно, как пользователи смогут доказать, что у них в свое время был Mi1. С высокой долей вероятности, большинство владельцев давно перешли на современные устройства, не сохранив ничего, имеющего отношение к этому аппарату.

С другой стороны, $308, пусть и в виде денег на виртуальном счете в онлайн-магазине, – это по-прежнему $308. И хотя на эти деньги в 2021 г. больше нельзя купить полноценный флагман или хотя бы устройство среднего уровня, их все еще можно потратить на мобильник среднебюджетного класса, например, из семейства Redmi. Также на них можно приобрести другую технику компании.

Чем был известен Mi1

Xiaomi вышла на рынок смартфонов сразу с флагманской моделью. У Mi1 было два основных преимущества перед конкурентами – более низкая цена и более современная электроника.

Снизить цену Xiaomi удалось за счет сокращения сопутствующих расходов. В частности, компания урезала рекламный бюджет и использовала более доступные материалы при производстве упаковки. К тому же у Xiaomi не было собственных магазинов – Mi1 продавался в интернете, что позволяло компании существенно экономить на аренде и выкупе помещений.

Позже идею по выпуску дешевых (на фоне конкурентов) топовых смартфонов подсмотрела у Xiaomi компания OnePlus. Свой первый аппарат OnePlus One она выпустила в 2014 г., после чего стала называть свои мобильники «убийцами флагманов» из-за более низкой цены при схожих характеристиках.

С момента анонса Mi1 прошло 10 лет

Xiaomi Mi1 выделялся еще и тем, что пока большая часть смартфонов того времени работала на «чистом» Android, на него с завода устанавливалась прошивка MIUI. Как и в настоящее время, она существенно расширяла возможности мобильной ОС Google.

Телемедицина, нейрокомпьютерные интерфейсы и роботы: что ждет сферу социальных инноваций Москвы Инновации и стартапы

Поступив в продажу с Android 2.3 и MIUI 2.3, Mi1 впоследствии обновился до Android 4.1 (вышла в июне 2012 г.) и MIUI 5. Смартфон получал три вида обновлений – стабильные (выходили раз в месяц), для разработчиков (бета-версии с новыми функциями, выходили раз в неделю) и ежедневные (содержали незначительные изменения). Все апдейты поступали «по воздуху», как сейчас это принято у всех крупных производителей.

Еще одним преимуществом смартфона перед большей частью флагманов того времени было наличие двух слотов под SIM-карты. Mi1 поставлялся с четырехдюймовым TN-экраном производства Sharp (854х480 точек) фотокамерами на 8 Мп (основная) и 2 Мп (фронтальная), 1 ГБ оперативной памяти, накопителем на 4 ГБ, процессором Qualcomm MSM8260 (Snapdragon S3, два ядра, 1,7 ГГц) и батареей на 1930 мАч.

В первой половине 2012 г. Xiaomi выпустила смартфон Mi1S, отличавшийся повышенной до 1,7 ГГц частотой процессора. Полноценная замена Mi1 вышла в августе 2012 г. Ею стал смартфон Mi2.

Xiaomi Mi2

Разница между моделями была колоссальной: Mi2 получил 2 ГБ RAM, 16 или 32 ГБ ROM, IPS-экран на 4,3 дюйма (1280х720 точек) и четырехядерный процессор Qualcomm Snapdragon S4. Поначалу Mi2 работал на Android 4.1 с MIUI 4. Последней ОС для него стала Android 5.0.1, а обновления MIUI он получал вплоть до выхода MIUI 9 в 2017 г.

Достижения Xiaomi

Стратегия с выпуском дешевого флагмана Mi1 оказалась верной. Эта идея спустя 10 лет позволила Xiaomi занять первое место среди производителей смартфонов на мировом рынке. CNews писал, что она стала лидером в июне 2021 г. обойдя по объему продаж в штучном выражении Samsung и Apple (статистика Counterpoint Research).

Месячный рост продаж смартфонов Xiaomi по итогам июня 2021 г. составил 26% по сравнению с предыдущим месяцем, что сделало его самым быстрорастущим брендом месяца. Xiaomi также занимала вторую строчку среди мировых брендов по числу проданных смартфонов, а всего с момента выпуска Mi1 в 2011 г. компания продала во всем мире порядка 800 млн своих смартфонов.

Россияне очень любят смартфоны Xiaomi

В России Xiaomi, согласно статистике исследовательской компании Canalys, тоже находится на первом месте по количеству проданных смартфонов. По итогам II квартала 2021 г. компания нарастила свою долю на российском рынке до 35%. На втором месте находится Samsung с долей 22%, на третьем – Realme (10%).