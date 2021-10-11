Полный крах устоев. В смартфонах Xiaomi Redmi больше не будет всеми любимой прошивки MIUI

Redmi планирует отказаться от прошивки MIUI в своих смартфонах, которую она использует с 2013 г. Она собирается внедрить собственную оболочку, чтобы максимально подчеркнуть свое отличие от Xiaomi, которая в 2013 г. и создала эту линейку смартфонов, в 2019 г. ставшую отдельным брендом.

MIUI больше не нужна

Компания Redmi, дочерний бренд Xiaomi, откажется от использования фирменной оболочки MIUI в своих смартфонах. Как пишет портал Igeekphone, мобильники этого бренда получат собственную прошивку, чтобы усилить различия между устройствами Xiaomi и Redmi.

Сами компании пока не опровергают, но и не подтверждают информацию о подготовке Redmi к переходу на собственную оболочку для Android. На территории России доступны гаджеты обоих брендов, так что россиянам в скором будущем, вероятно, при покупке устройств Redmi придется привыкать к новому интерфейсу.

Как в итоге будет выглядеть оболочка Redmi, остается загадкой

Прошивка MIUI была на всех смартфонах Xiaomi, начиная с самого первого Mi 1, вышедшего в 2011 г. Над ней компания работает с 2010 г. С появлением Redmi в июле 2013 г., которая до января 2019 г. была не отдельной компанией, а всего лишь линейкой смартфонов Xiaomi, прошивка MIUI стала работать и на них. Исключение составляют лишь смартфоны Mi A1, A2, A3 и их модификации – они поставляются с чистым Android.

Незамедлительный отказ

Сроки перехода Redmi на собственную оболочку Android, как и ее название, на момент публикации материала известны не были. Существует вероятность, что MIUI 13, релиз которой состоится в ближайшие месяцы, аппаратам Redmi уже не достанется.

В то же время MIUI 12.5 это не коснется – промежуточная версия прошивки Xiaomi все же доступна для ряда устройств Redmi. Впрочем, в сочетании с Android 12 она может вывести смартфон из строя.

В чем заключаются отличия

Все владельцы Xiaomi знают, что главное отличие MIUI от десятков других оболочек заключается в количестве функций. Она делает список возможностей Android в несколько раз более широким.

К примеру, прошивка позволяет создавать на одном устройстве два отдельных пространства для двух разных пользователей, как это сделано, к примеру, на настольных операционных системах. У MIUI есть свое облако, своя система обмена SMS-сообщениями, а в ранних ее версиях даже была встроенная функция записи разговоров.

От бренда Mi Xiaomi тоже откажется

Пока нет данных, какие именно способности MIUI перекочуют в прошивку Redmi. Быть может, Xiaomi ограничится лишь заменой надписей MIUI, к примеру, на RedmiUI (один из возможных вариантов названия).

Пандемия вызвала бум промышленных роботов в России Интеграция

Но все может пойти по совсем другому пути. Не исключено, что Redmi захочет создать свою оболочку с нуля, чтобы максимально подчеркнуть ее отличие от MIUI. Над последней Xiaomi работает больше 11 лет, так что пока неясно, как скоро прошивка Redmi сможет полностью заменить пользователям полноценную MIUI, в случае, если она будет полностью новой.

Пример для подражания

В сегменте смартфонов есть как минимум один пример, когда связанные между собой компании используют очень похожие оболочки, различающиеся в первую очередь названием. Это компании Oppo и Realme, входящие в состав китайского холдинга ВВК.

Oppo устанавливает на свои смартфоны прошивку Color OS, вышедшую еще в сентябре 2013 г. и октябре 2021 г. обновившуюся до версии 12.

Realme со своей стороны поставляет смартфоны с оболочкой Realme UI, появившейся в начале 2020 г. Она во многом похожа на Color OS, хотя некоторые различия все же имеются. В сентябре 2020 г. Realme обновила свою прошивку до версии 2.0, а до конца октября 2021 г. ожидается релиз Realme UI 3.0.

Существует и прямо противоположный пример, вновь связанный с Oppo. В холдинг ВВК также входит известная в России компания OnePlus, смартфоны которой поставляются на глобальный рынок с ее фирменной прошивкой Oxygen OS (Hydrogen OS для рынка Китая).

ВВК объединяет свои прошивки в одну универсальную

В конце сентября 2021 г. OnePlus заявила о планах по отказу от Oxygen OS в 2022 г. с выходом смартфона OnePlus 10. По данным портала Gizmochina, ее место займет совершенно новая оболочка, объединившая в себе и саму Oxygen OS, и Color OS копании Oppo. Не исключена вероятность, что будущую универсальную прошивку в будущем получат устройства Oppo и Realme, но подтверждений этому пока нет.