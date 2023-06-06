OnePlus вернула себе умение делать дешевые мощные смартфоны. Выпущен Nord N30 5G с большой батареей и продвинутой камерой

OnePlus обновила серию недорогих смартфонов Nord, добавив в нее модель N30 5G. Это устройство выделяется на фоне конкурентов увеличенным до 16 ГБ оперативной памяти, батареей на 5000 мАч и камерой, способной делать 108-мегапиксельные снимки. С мая 2023 г. некоторые моделей смартфонов Nord завозятся в Россию, что повышает вероятность появления в российских магазинах и N30 5G.

Пополнение в линейке Nord

Китайский производитель смартфонов OnePlus, в прошлом выпускавший недорогие топовые мобильники, которые называл «убийцами флагманов», выпустил смартфон среднего класса Nord N30 5G. Отличительная особенность модели – сравнительно низкая цена при большом объеме оперативной памяти и камере с высоким разрешением.

Nord – это новая линейка смартфонов OnePlus, зародившаяся летом 2020 г. Фактически, это попытка компании вернуться в средний ценовой сегмент, хотя уже и не с флагманами. Тем не менее, своего покупателя смартфоны Nord нашли – они пользуются большим спросом в Индии, а с мая 2023 г., как сообщал CNews. некоторые модели этой серии поставляются в Россию силами крупного дистрибьютора diHouse.

Фото: GizmoChina Всего два оттенка корпуса - скудный выбор для смартфона 2023 года

В настоящее время Nord N30 5G доступен только для предварительного заказа и только на американском сайте OnePlus, что уже говорит о вероятной глобальной доступности модели, хотя в Европе она может и не появиться. Старт продаж в Новом свете запланирован на 8 июня 2023 г. по цене $300 или 24,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 6 июня 2023 г. за версию с 128 ГБ встроенной памяти. Также выйдет модификация на 256 ГБ, но ее стоимость пока не раскрывается. Для нового Nord N30 5G OnePlus подготовила две расцветки корпуса – классическую темно-серую, ближе к черному, и яркую лимонно-зеленую.

Чем больше памяти, тем лучше

128-гигабайтный накопитель стал стандартном для смартфонов среднего ценового сегмента, к которому относится Nord N30 5G. Также большинство из них характеризуются 6 ГБ оперативной памяти, но в новинке OnePlus ее объем по умолчанию увеличен до 8 ГБ (стандарт LPDDR4X), и у пользователя будет возможность дополнительно нарастить ее. Сделать это можно будет виртуально в меню настроек телефона, зарезервировав часть внутреннего хранилища под ОЗУ. Максимальный совокупный объем оперативной памяти, физической и виртуальной, может составить 16 ГБ.

С оперативной памятью в новом смартфоне OnePlus работает процессор среднего класса Snapdragon 695 5G компании Qualcomm. Решение не новое – релиз состоялся в октябре 2021 г., за день до премьеры первых в истории Intel гибридных процессоров Intel – Alder Lake.

Фото: OnePlus Основные особенности новинки от OnePlus

Snapdragon 695 выпускается по одному из самых современных техпроцессов – 6 нм (сейчас существуют 5 и 4 нм и ведется разработка 3 нм и 2 нм). Чип выдает около 395 тыс. баллов в бенчмарке AnTuTu 9 за счет двух ядер Kryo 660 Gold (ARM Cortex-A78) на 2200 МГц и шести ядер Kryo 660 Silver (Cortex-A55) на 1800 МГц. Свою лепту вносит и графика Adreno 619.

Размером с iPhone 14 Pro Max

OnePlus Nord N30 5G установлен экран, почти идентичный с iPhone 14 Pro Max по своей диагонали – 6,72 дюйма у новинки OnePlus и 6,71 дюйма у флагмана Apple. Матрица в Nord N30 5G поддерживает разрешение Full HD+ (2400х1080 точек) и частоту обновления 120 Гц и имеет вырез под 16-мегапиксельную фронтальную камеру с апертурой f/2.4. Но это не AMOLED, а обычная IPS-панель, хотя и с плотностью пикселей 391 ppi.

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Экран, как прочие компоненты нового Nord N30 5G, работают от аккумулятора на 5000 мАч, для которого OnePlus предусмотрела нехарактерную для недорогого устройства очень быструю зарядку – до 50 Вт по USB-C. Беспроводная или реверсивная зарядка не заявлены, зато в наличии два стереодинамика и сканер отпечатков пальцев в кнопке включения, а для ценителей проводных наушников предусмотрен комбинированный 3,5-миллиметровый разъем для гарнитуры.

Фото: OnePlus AMOLED-экран смартфону не полагается

Сзади у Nord N30 5G имеются три камеры – пара 2-мегапиксельных (сенсор глубины и макро-модуль с апертурой f/2.4 у каждого) и основной датчик на 108 МП на основе матрицы Samsung S5KHM6SX03. По заверениям производителя, она сопряжена с 6-элементной оптикой и имеет апертуру f/1.7 на пару с 6-кратным цифровым зумом. 4К-ролики смартфон записывать не умеет – максимум Full HD и не более чем на 30 кадрах в секунду.

Всего год обновлений

Как пишет портал GizmoChina, с момента релиза Nord N30 5G будет получать обновления ОС всего лишь в течение года. OnePlus установила на него вышедшую в 2022 г. Android 13 и дополнила ее своей фирменной прошивкой Oxygen OS 13.1. Обновления безопасности на смартфон будет приходить в течение трех лет.

Nord N30 5G имеет толщину 8,3 мм и весит 195 граммов. В его стоимость входят модули Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 802.11ac.