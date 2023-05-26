Смартфоны и аксессуары OnePlus теперь в diHouse

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о подписании дистрибьюторского соглашения с брендом OnePlus. В рамках соглашения diHouse будет представлять на российском рынке смартфоны и наушники производителя. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Китайская компания OnePlus была основана в 2013 г., является частью холдинга BBK Electronics.

Модели смартфонов OnePlus 11, OnePlus 10T, Nord N20 SE, OnePlus Nord CE 3 Lite 5G и наушники OnePlus Buds Pro 2, OnePlus Buds Z2, OnePlus Nord Buds 2, OnePlus Bullets Wireless Z2 уже доступны для заказа.

Смартфоны OnePlus 11 и OnePlus 10T — топовые модели бренда. Флагман OnePlus 11 оснащен камерой, разработанной в сотрудничестве с Hasselblad. Калибровка цветопередачи позволяет снимать качественные фото при любом освещении и погодных условиях, использовать художественные эффекты и создавать из снимков настоящие произведения искусства.

OnePlus 11

Смартфон OnePlus 10T имеет самую мощную зарядку за всю историю бренда. Модель более производительна, потребляет меньше заряда, при этом отличается моментальной скоростью выполнения команд.

Оба флагмана отличаются плавной работой приложений, имеют процессоры Snapdragon 8 Gen 2 и Gen 1, платформу Qualcomm, объем оперативной памяти 16 ГБ, опцию быстрой зарядки, защиту от перегрева и инновационную систему охлаждения. Широкий дисплей позволяет наслаждаться просмотром видеороликов и любимыми играми без потери скорости воспроизведения и яркости изображения.

Смартфоны OnePlus Nord N20 SE и OnePlus Nord CE 3 Lite 5G — более бюджетные модели, не уступающие по своим характеристикам флагманским смартфонам. Оба устройства имеют возможность расширения хранилища до 1 ТБ, функцию быстрой зарядки, операционную систему OxygenOS.

Модель OnePlus Nord CE 3 Lite 5G имеет собственную технологию зарядки Supervooc Endurance Edition и Battery Health Engine, которая увеличивает срок службы батареи. Интеллектуальный чип контролирует интенсивность зарядки в соответствии с режимом дня, встроенные температурные датчики предотвращают чрезмерную зарядку и продлевают срок службы работы батареи. Камера 108 МП делает очень детализированные снимки, а 3-кратный зум увеличивает объект съемки для фото без потери качества.

Наушники OnePlus устанавливают стабильное соединение с устройством, имеют интеллектуальное активное шумоподавление, чистый и объемный звук. Некоторые модели могут обеспечивать до 39 часов непрерывного прослушивания. Доступна опция быстрой зарядки.

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diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2022 г. составил 73,7 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.