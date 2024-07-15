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На AliExpress стартовала продажа глобальной версии OnePlus Nord CE 4 Lite

На AliExpress открылся старт продаж смартфона OnePlus Nord CE 4 Lite. Глобальная версия устройства уже доступна для покупки в России в магазинах дистрибьюторов на AliExpress. Об этом CNews сообщили представители AliExpress.

Смартфон OnePlus Nord CE 4 Lite оснащен экраном с диагональю в 6,67 дюйма и поддерживает частоту обновления 120 Гц. Максимальная яркость устройства –– 2100 нит. Телефон доступен в двух цветовых расцветках — голубом и серебряном.

Новое устройство оснащено мощным процессором Qualcomm Snapdragon 695 5G, размер оперативной памяти –– 8 ГБ, встроенной –– 256 ГБ. Смартфон работает на операционной системе OxygenOS 14, в основе которой лежит Android 14. Габариты устройства: ширина 75,6 мм, высота 162,9 мм, толщина 8,1 мм, а вес 191 гр. Аккумулятор емкостью 5500 мАч с быстрой зарядкой SUPERVOOC 80 Вт позволит долгое время оставаться на связи.

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AliExpress
На AliExpress стартовала продажа глобальной версии OnePlus Nord CE 4 Lite
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За качество фотографий отвечают OIS-камера Sony LYT-600 и алгоритм обработки изображений. Основная камера OnePlus Nord CE 4 Lite дает возможность делать снимки с разрешением в 50 МП. Фронтальная камера обладает разрешением 16 МП и поддерживает различные режимы съемки, включая портретный и ночной режим.

Цена на OnePlus Nord CE 4 Lite, с учетом всех скидок, стартовала от 21468 руб. за версию 8+256 ГБ.

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