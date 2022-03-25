Создатель «убийц флагманов» готовит планшет, который заменит россиянам iPad. Цена

OnePlus намерена выпустить свой первый планшет и сразу замахнуться на аналог Apple iPad Pro. Экран ее первенца получит диагональ 12,4 дюйма, а внутри будет стоять «железо» от флагманского смартфона. Техника Apple в России больше не продается из-за санкций, в отличие от OnePlus.

iPad Pro из Китая

Компания OnePlus работает над своим первым полноразмерным планшетным компьютером, по габаритам почти не уступающим флагманской модели Apple iPad Pro, пишет портал 91Mobiles. Это известный бренд, в недалеком прошлом выпускавший недорогие смартфоны с топовыми характеристиками. Их она называла «убийцами флагманов».

OnePlus – китайская компания, которая пока не представлена на российском рынке на официальном уровне. Ее смартфоны чаще всего попадают в Россию посредством китайских интернет-магазинов, но она, в отличие от Apple, не запрещала продажи своей техники на территории России.

Таким образом, после релиза, новый планшет OnePlus может стать полноценной заменой iPad, работающей на Android с фирменной прошивкой Oxygen OS. Сроки релиза гаджета пока не установлены, но известна его предварительная цена на рынке Китая – около 3000 юаней или 45,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 25 марта 2022 г. Релиз ожидается в течение первой половины 2022 г.

Флагманский смартфон в корпусе планшета

По своим аппаратным возможностям, за исключением дисплея, планшет OnePlus очень напоминает флагманские смартфоны образца всего 2020 г. и начала 2021 г. Это объясняется в первую очередь наличием у него процессора Snapdragon 865, который компания Qualcomm выпустила в конце 2019 г.

Потенциальный облик замены Apple iPad за авторством OnePlus

Он имеет три кластера ядер ARM – одно ядро Cortex A77 работает на частоте 2,84 ГГц, еще три – на 2,42 ГГц. Другие четыре ядра – это А55 на частоте до 1,8 ГГц. В процессор встроена видеокарта Adreno 650, а сам он производится по 7-нанометровому техпроцессу, как исчезнувшие из России процессоры AMD, и работает с оперативной памятью LPDDR5.

В паре с процессором работает модуль ОЗУ объемом 6 ГБ. Пока нет данных, возможно ли появление модификации планшета с меньшим или, наоборот, большим объемом памяти.

Емкость встроенного накопителя составляет 128 ГБ. Опять же, неясно, будут ли доступны другие варианты.

Экран и питание

Планшет компании OnePlus компактным не будет, даже если компания уменьшит рамки экрана до 1 мм, что для планшетных компьютеров нехарактерно. Его экран получит диагональ 12,4 дюйма, то есть он совсем ненамного меньше 12,9-дюймового iPad Pro.

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Разрешение дисплея – Full HD+. О поддержке 4К или хотя бы Quad HD речи пока нет, но сама OnePlus еще не публиковала итоговый лист спецификаций своей новинки. Основу экрана должна составить матрица OLED, частота обновления ожидается на уровне 120 Гц.

За счет большого экрана в корпусе компьютера будет много свободного места. Его займет аккумулятор емкостью 10090 мАч. Заявлено наличие быстрой зарядки до 45 Вт по порту USB-C. Беспроводная зарядка пока не упоминается.

Прочие спецификации

Одна из слабых сторон почти любого планшета – это его фотокамеры, так как пользователи предпочитают снимать на более компактные смартфоны или, в крайнем случае, на фотоаппараты. OnePlus не стала отходить от этой традиции, и потому камер в ее в новом планшете на тыльной панели всего две. Базовый сенсор имеет разрешение 13 МП, вспомогательный – 5 МП. Дополнительные функции не заявлены. Разрешение фронтального модуля – 8 МП.

В компьютере ожидается наличие расположенного на боковом торце сканера отпечатков пальцев. Работать компьютер будет под управлением Android 12 – пока что самой свежей мобильной ОС Google из существующих. Анонс Android 13 запланирован на май 2022 г., а дата ее выхода не определена.

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OnePlus дополнит свой планшет модулями Bluetooth 5.1 и Wi-Fi. Не исключена поддержка 4G- и 5G-сетей. Для компании это первый опыт по выпуску планшетных компьютеров. До этого она концентрировалась на смартфонах и аксессуарах к ним.