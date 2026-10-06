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Все категории 202348
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Маслянкин Алексей

СОБЫТИЯ


06.10.2026 МТС выводит на рынок быстровозводимую опору связи с автономным электропитанием 1
19.08.2024 Тонкая настройка сети МТС расширила покрытие LTE в России, ускорит отключение 3G 1
28.05.2024 МТС ускорила сеть на Дальнем Востоке с помощью искусственного интеллекта 1
20.02.2024 Искусственный интеллект улучшит качество покрытия мобильной сети МТС 1
17.05.2023 МТС протестировала отечественный репитер для улучшения покрытия в сетях 5G 1
25.05.2022 МТС разогнала сеть московского региона до 800 Мбит/с, объединив все частоты LTE 1
11.01.2022 МТС впервые в мире протестировала агрегацию uplink на виртуальной инфраструктуре 5G 1
15.09.2021 МТС и Huawei разогнали базовую станцию 5G до рекордных в России 5,6 Гбит/сек 1
10.12.2019 МТС, «Элемент» и Сколтех займутся совместной разработкой российского 5G-оборудования 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Маслянкин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16136 8
Amarisoft 1 1
Matrix Wave - Мэтрикс Вейв - Гедонизм радио 4 1
Huawei 4719 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 17 1
Экспофорум - Expoforum - ЭФ-Интернэшнл - ЭкспоФорум Интернэшнл - Конгрессно-выставочный центр 15 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 447 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 505 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2631 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54782 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29900 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9702 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14167 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18281 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4558 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10363 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6525 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27162 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24744 3
O-RAN - Open RAN - OpenRAN - Open Radio Access Network - Открытые сети радиодоступа 82 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23192 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2445 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1711 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23825 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7562 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26376 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1163 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6328 2
RAN - Radio access network - Сеть радиодоступа в различных стандартах сотовой связи 85 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1376 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2760 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1408 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13137 2
SON - Self Optimizing Network - Самооптимизирующаяся сеть 6 1
vRAN - virtualized RAN - виртуализованные сети радиодоступа 23 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1233 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1621 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4705 1
Сетевое оборудование - Ethernet-коммутатор - LAN-коммутатор - WAN-коммутатор - Ethernet-свитч - Switch Hub - Uplink - Сетевой коммутатор 257 1
3D карты - 3D Map - Трехмерные карты 97 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16686 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10813 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4862 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1513 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4067 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7428 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3304 1
Репитер - Repeater - физическое устройство, повторяющее входящий сигнал 73 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 73 1
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 220 1
Samsung Galaxy S21 - смартфон 62 1
МТС - SuperBAND 3 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 445 1
Apple iPhone 12 244 1
Huawei 5G Simplified Solution 20 1
МТС 5G-сеть 21 1
Халиф Юрий 5 1
Лаконцев Дмитрий 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 168434 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19772 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8686 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48068 2
Беларусь - Белоруссия 6356 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2902 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Углич 38 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1259 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1474 1
Армения - Республика 2471 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1533 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3239 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1104 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2412 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1116 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 988 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 748 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3385 1
Россия - ДФО - Магаданская область 545 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22024 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27664 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6101 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10989 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6816 1
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Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2864 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2580 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4468 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 752 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5856 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 471 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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