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МТС, «Элемент» и Сколтех займутся совместной разработкой российского 5G-оборудования

Телеком Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

МТС, группа компаний «Элемент» и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в разработке и производстве в России оборудования для сетей 5G на основе международных открытых стандартов радиодоступа проекта Open RAN.

В рамках соглашения МТС и «Элемент» намерены содействовать лидирующему исследовательскому центру Сколтеха в реализации проекта по разработке сквозного цифрового решения Open RAN для сетей 5G и последующей локализации производства в России разработанных решений с использованием отечественной компонентной базы «Элемента».

«Мы надеемся, что сотрудничество операторов связи, производителей элементной базы, системных интеграторов, научных центров и стартапов в России выльется в создание широкой экосистемы поставщиков оборудования и ПО за счет эффективной локализации перспективных решений радиодоступа. Разработчики и производители получат мощный импульс в инновационном развитии, а операторы связи – возможность снижать затраты, сокращать сроки вывода на рынок новых технологий, быть гибкими в создании кастомизированных решений, в том числе с использованием элементов собственной разработки», - отметил руководитель по развитию цифровых технологий RAN МТС Алексей Маслянкин.

«Являясь технологическими лидерами отрасли микроэлектроники в России, мы уверены, что объединение наших компетенций с МТС и Сколтехом позволит существенно ускорить внедрение технологий 5G в России. Синергия между участниками проекта станет безусловным драйвером в расширении спектра отечественных решений 5G и доступности сервисов «цифровой экономики». Развитие внутреннего рынка для российского телеком-оборудования и появление конкурентоспособной продукции даст сильный позитивный эффект. Важно, что от данного партнерства выиграют, в первую очередь, потребители конечных услуг мобильной связи и интернета вещей», - сказал директор по проектам «Элемента» Юрий Халиф.

«Подписание этого договора является важной вехой на пути создания отечественного оборудования сетей связи новых поколений. Смена парадигмы построения беспроводных сетей в сторону открытых архитектур и интерфейсов – новый мощный тренд в глобальной телеком-индустрии. Его активно поддерживают крупнейшие мировые игроки телеком-рынка. Теперь к внедрению концепции Open RAN подключаются и отечественные компании – операторы и разработчики электронной компонентной базы. Это правильный, прогрессивный и своевременный шаг», - отметил руководитель Центра компетенций НТИ по беспроводной связи и интернету вещей при Сколтехе Дмитрий Лаконцев.

Соглашение предполагает сотрудничество МТС, «Элемента» и Сколтеха в следующих направлениях: исследования новых принципов и архитектур построения мобильных сетей новых поколений; оценка параметров и вариантов применения мобильных сетей новых поколений; оценка влияния мобильных сетей новых поколений на новые бизнес-модели операторов связи в рамках цифровизации экономики РФ; анализ компонентной базы изделий с целью формирования стратегии их локализации; оценка возможностей создания отечественного оборудования с характеристиками не хуже иностранных аналогов.

МТС уже активно сотрудничает с международными проектами Open-RAN. В декабре 2019 года МТС первым из российских операторов связи присоединился к глобальной инициативе Telecom Infra Project (TIP), объединяющей инновационную деятельность ведущих ИКТ-компаний мира, для участия в развитии экосистемы поставщиков телеком-оборудования на принципах открытой и стандартизированной архитектуры, что позволит снизить стоимость, ускорить внедрение новых технологий и строительство сетей 5G.

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