МТС разогнала сеть московского региона до 800 Мбит/с, объединив все частоты LTE

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, агрегировала на коммерческой инфраструктуре московского региона все пять задействованных диапазонов частот стандарта LTE, что позволит абонентам пользоваться мобильным интернетом на скорости до 800 Мбит/с, а компании эффективнее использовать частотный ресурс и экономить до 20% затрат при расширении сети. Компания планирует объединять все доступные LTE-диапазоны в других регионах России, в том числе в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Башкортостан. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС объединила с использованием новых технологий все пять доступных на коммерческой сети Москвы и столичной области LTE-диапазонов – 800, 1800, 2100, 2600 и TDD2600 МГц. Расширенная полоса частот доступна на всех участках радиосети после замены оборудования, осуществляемой в регионе с осени 2020 г. В результате агрегации суммарная полоса частот LTE в Московском метрополитене составляет 80 МГц, на остальной части модернизированной сети московского региона – 70 МГц.

Благодаря объединению всех доступных частот средняя скорость мобильного интернета на модернизированной сети МТС выросла в Москве и области в среднем на 35% до пиковой 800 Мбит/с. Агрегация частотного диапазона позволяет проводить высокоскоростные сеансы мобильного интернета без снижения качества «тяжелого» контента. Стабильно высокая скорость в сети МТС, приближенная к уровню 5G, уже сегодня доступна владельцам смартфонов с поддержкой гигабитного LTE, таких как iPhone 12, Samsung S21, Xiaomi Mi11 в сотнях локаций региона.

«LTE-трафик в Московском регионе прирастает ежегодно в среднем на 35%, и мы прогнозируем его дальнейший уверенный рост. Учитывая дефицит частотного ресурса сетей 4G и задержку в освоении стандарта 5G, операторам важно использовать максимум возможностей в действующем стандарте связи. Повышение эффективности использования имеющегося диапазона за счет его агрегации позволяет в среднем увеличить скорости доступа на 35%, а также до 20% оптимизировать затраты на расширение емкости сети. В ближайших планах компании начать агрегацию всех доступных диапазонов на северо-западе России и в Поволжье», — сказал директор департамента сети радиодоступа МТС Алексей Маслянкин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.