МТС ускорила сеть на Дальнем Востоке с помощью искусственного интеллекта

ПАО «МТС» запустила на мобильной сети в большинстве регионов Дальнего Востока функционал распределения частотного ресурса с использованием технологии искусственного интеллекта. Нововведение повысило надежность соединения и среднюю скорость мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Запуск решения SuperBAND повысил пропускную способность сети за счет более эффективного использования частотного спектра - технология машинного обучения выстраивает модель динамического распределения нагрузки на сеть и в зависимости от характера потребления данных в различных локациях мгновенно подбирает наименее загруженные полосы частот для абонентских устройств. Благодаря оптимизации работы радиосети абоненты МТС получают более стабильное и скоростное соединение.

Первыми регионами Дальнего Востока, где заработало это решение, стали Якутия и Забайкальский край. На данный момент технология гибкого распределения частот на основе ИИ задействована во многих городах и населенных пунктах Дальнего Востока, за исключением Камчатского края, Сахалина и Магаданской области.

«Расширение и модернизация телеком-инфраструктуры – базовое условие для оказания качественных услуг связи и успешного развития экосистемы МТС. В условиях растущего интернет-трафика нам приходится решать нетривиальные задачи, и в первую очередь – наиболее эффективно использовать ценный частотный ресурс. Для этого в большинстве регионов России мы проводим рефарминг - переводим работу базовых станций из стандартов 2G и 3G в LTE. Еще одним инструментом становится внедрение технологии искусственного интеллекта», — сказал директор департамента сети радиодоступа МТС Алексей Маслянкин.

«Запуск функционала SuperBAND с использованием технологии машинного обучения на Дальнем Востоке - еще один шаг в модернизации и расширении нашей сети. Это решение в автоматическом режиме выбирает оптимальные комбинации для агрегации частот, что положительно сказывается на качестве сигнала у абонента и увеличивает скорость мобильного интернета», — отметил Алексей Маслянкин.

Ранее МТС реализовала решение SuperBAND на сети Московского региона в 2021 г.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.