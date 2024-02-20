Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Цифровизация
|

Искусственный интеллект улучшит качество покрытия мобильной сети МТС

ПАО «МТС», цифровая экосистема, впервые в России разработала и запустила собственную геоплатформу для создания и обновления цифровых 3D-карт местности при помощи обработки спутниковых снимков генеративным искусственным интеллектом на основе нейронной сети. Решение МТС позволит более точно и оперативно выбирать места установки базовых станций, что улучшит качество услуг мобильной связи и повысит эффективность инвестиций в развитие инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В процессе эксплуатации и модернизации мобильной сети специалисты МТС создают цифровую модель радиопокрытия с использованием точных и актуальных цифровых карт местности, в которых должны учитываться все факторы, влияющие на распространение сигнала и количество абонентов в локациях. К таким факторам относятся появление новых жилых кварталов и высотных зданий, социальных, торговых и спортивных объектов, индустриальных зон, а также развитие транспортной инфраструктуры и изменение природного ландшафта.

Ранее МТС закупала обновленные цифровые карты у внешних поставщиков, специалисты компании визуально оценивали топографические изменения местности и застройки на основе спутниковых данных, затем вручную вносили изменения в цифровые модели местности. Это был длительный, трудоемкий и затратный процесс.

С запуском геоплатформы актуальные спутниковые снимки высокого разрешения автоматически подаются на вход обученной на картографический анализ нейронной сети, которая за секунды выполняет большой объем работ по визуальному анализу и трехмерной идентификации объектов. В итоге один из самых трудозатратных процессов при обработке картографической информации – векторизация изображенных объектов – ускоряется почти в десять раз. Если специалист в картографическом ПО тратит на обработку изображения одного здания около 33 секунд, то в нейронных сетях этот процесс занимает 3-4 секунды. При этом алгоритмы нейронных вычислений автоматически оценивают высоту зданий и их конфигурацию по теням или видимым частям стен для построения 3D-модели.

Илья Владимирович, «Консист Бизнес Групп»: Сейчас можно смело говорить, что альтернативы Jira есть
Импортозамещение

«Планирование новой сети или модернизация существующей начинается с тщательного расчета радиопокрытия на основе цифровых карт местности, в которых учитывается рельеф, особенности застройки и места концентрации абонентов. Даже там, где сеть работает давно, эти параметры должны учитываться при анализе текущей и будущей потребности в покрытии и емкости сети. Чтобы повысить эффективность радиопланирования, мы на начальном этапе выбрали более 460 городов с численностью свыше 50 тыс. жителей, где геоданные требуют постоянного обновления и-за изменения городского ландшафта, транспортных потоков и миграции населения», - сказал директор департамента сети радиодоступа МТС Алексей Маслянкин.

«Толчком к созданию геоплатформы послужил успешный пилотный проект, проведенный в 2021-2022 гг. Теперь высокотехнологичный и непрерывный процесс обновления цифровых карт повысит точность планирования сети МТС в масштабах России, а также улучшит смежные-бизнес процессы, которые требуют картографических расчетов. А это означает не только повышение качества наших услуг и расширение экосистемы, но и увеличение отдачи от инвестиций в развитие цифровой инфраструктуры», - отметил Алексей Маслянкин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Ионов, «Ионов и Партнеры»: Lean-Agile трансформация — это не про тренинги, а про понимание, как применить систему с наилучшим результатом

Veon заработал $100 миллионов на продаже сотовых вышек

Сергей Четвертаков, Prof IT, — о навыках диалоговых и программных роботов и генеративном ИИ в разговорных ассистентах

Арабы покупают экс-«дочку» Tele2

Как сократить время на настройку резервного копирования и повысить его надежность?

Радиотелескопы мешают запуску сетей 5G в России

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки для автомобилистов: выбор ZOOM

Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще