Разделы

Телеком Беспроводная связь Мобильная связь
|

МТС протестировала отечественный репитер для улучшения покрытия в сетях 5G

МТС и «Мэтрикс вейв», российский разработчик антенн и решений для перспективных систем связи, объявили о проведении успешного тестирования прототипа отечественного репитера миллиметрового диапазона (n257) для пилотных сетей 5G.

Тестирование проводилось на инфраструктуре МТС в Краснодаре с использованием активного репитера разработки «Мэтрикс вейв» внутри помещения и на улице: продемонстрирована ретрансляция сигнала диапазона 26,5-29,5 ГГц в слепую зону – внутрь помещения с улицы с поворотом за угол. Во время тестов скорость передачи данных в режиме downlink достигала более 1,3 Гбит/сек.

«МТС модернизирует свою сеть и готовит техническую базу к переходу на стандарты следующих поколений. Для этого мы испытываем и внедряем различные технологии, а также в сотрудничестве с партнерами решаем сложные технические задачи. В частности, при планировании сетей 5G в миллиметровом диапазоне перед операторами будет остро стоять проблема естественного затухания радиоволн из-за физических препятствий. И мы рады, что уже сегодня отечественные разработчики готовы предложить прототипы оборудования, способные обеспечить эффективное проникновение и распространение радиосигнала в помещениях», – отметил директор департамента сети радиодоступа МТС Алексей Маслянкин.

В ходе тестов МТС и «Мэтрикс вейв» использовали активный репитер «Мэтрикс вейв», базовую станцию 5G диапазона 26,5-29,5 ГГц, доступные на рынке смартфоны миллиметрового диапазона, спектроанализаторы сигнала с рупорной антенной.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

США уничтожают российский дизайн-центр чипов для Wi-Fi, в который инвестировала «Роснано»

Россияне создали хитрую математическую модель, которая улучшит качество недоступной хакерам спутниковой квантовой связи

«Дочка» «Ростеха» просит частоты, чтобы возродить тропосферную связь, заброшенную со времен СССР

Создана технология, которая решает всеобщую проблему Wi-Fi и делает его сверхбезопасным

«ИКС Холдинг» запускает собственные спутники

Российских провайдеров будут штрафовать за плохой интернет

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как экономить мобильный интернет: 10 советов для Android-смартфонов и iPhone

Лучшие моющие пылесосы: выбор ZOOM

Как освободить память на iPhone: 10 советов

Показать еще

Наука

Голос динозавров был птичьим — на это намекает окаменелый голосовой аппарат

Звезда бросила вызов смерти: у астрономов появилось новое понимание экстремального космоса

Кислород в космосе можно быстро получить из воды и магнитов
Показать еще