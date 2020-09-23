Qualcomm добавила новую 5G-платформу к линейке Snapdragon 700-й серии

Компания Qualcomm анонсировала новую мобильную 5G-платформу 700-й серии Qualcomm Snapdragon 750G 5G Mobile Platform, которая обеспечивает действительно глобальную поддержку 5G наряду. На сегодняшний день уже анонсировано и разрабатывается более 275 моделей на базе платформ Snapdragon 700-й серии, в том числе 140 моделей с поддержкой 5G.

Интегрированная в новую платформу Snapdragon 750G глобальная модемная система Qualcomm Snapdragon X52 5G Modem-RF System поддерживает диапазоны mmWave и sub-6, автономный и неавтономный режимы (SA и NSA), временное (TDD) и частотное (FDD) разделение с динамическим расширением спектра (Dynamic Spectrum Sharing, DSS), а также глобальный роуминг и технологию multi-SIM. Это комплексное модемно-антенное решение позволяет устройствам на базе Snapdragon 750G поддерживать гигабитные соединения с молниеносными скоростями загрузки и выгрузки. Snapdragon 750G предлагает премиальный функционал Qualcomm Snapdragon Elite Gaming, который, обеспечивая плавность игрового процесса и малое время задержки, позволяет повысить качество развлечений. Графический процессор Qualcomm Adreno 619 на платформе Snapdragon 750G ускоряет отрисовку графики на 10% по сравнению с Snapdragon 730G, обеспечивая потрясающе реалистичное изображение. Кроме того, игроки смогут воспользоваться преимуществами 5G-связи в многопользовательских играх и для потоковой передачи любимых игр прямо на смартфоны посредством перспективных облачных игровых 5G-платформ.

Система искусственного интеллекта 5-го поколения Qualcomm AI Engine на платформе Snapdragon 750G обеспечивает интуитивное взаимодействие и позволяет реализовать интеллектуальные возможности фото- и видеосъемки, голосовой перевод, продвинутую обработку изображений с применением ИИ, а также повысить качество игрового процесса. При производительности до 4 триллионов операций в секунду (TOPS), система Qualcomm AI Engine на 20% мощнее Snapdragon 730G. Центральный процессор Qualcomm Kryo 570 на платформе Snapdragon 750G, превосходя показатели Snapdragon 730G на 20%, существенно улучшает совокупный пользовательский опыт. На платформе Snapdragon 750G также установлен постоянно включенный сенсорный центр Qualcomm Sensing Hub, обрабатывающий множество потоков данных для контекстного использования: маломощная система Qualcomm AI Engine выполняет подавление фонового шума и эхокомпенсацию, повышая качество речи в играх, обеспечивая непрерывность голосового общения и поддержку постоянно включенных голосовых помощников. Благодаря встроенному в Snapdragon 750G комплексу ИИ для обработки аудио и речи Qualcomm Technologies, пользователи слышат ясный и чистый голос независимо от наличия различных фоновых шумов, таких как лай собак, крики детей или грохот строительных работ.

Коммерческая доступность устройств на базе Snapdragon 750G планируется на конец 2020 г. Платформа Snapdragon 750G совместима по выводам и программному обеспечению с платформой Snapdragon 690 5G Mobile Platform.