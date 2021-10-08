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НИИР призвал вкладываться в отечественное космическое производство

В НИИР подсчитали, что за последние 20 лет Россия потратила почти $2,3 млрд на закупку иностранных комплектующих для производства аппаратов и оборудования для космической отрасли. На эти деньги можно было бы построить собственную спутниковую группировку, считает гендиректор НИИР Олег Иванов. Большинство из закупленных за рубежом комплектующих можно производить в России, заявил он, выступая на пленарном заседании форума Satcomrus, организованного ФГУП «Космическая связь».

В России есть все возможности для развития космического производства, отметил Иванов. Он привел в пример сети «5G». «Когда впервые зашла речь о том, чтобы развивать сети пятого поколения только на отечественном оборудовании, многие сомневались, что это возможно. Однако уже сейчас образуются партнерства, в том числе с иностранными производителями, для организации таких производств на территории нашей страны. То же самое ждет и космическую отрасль», — подчеркнул Иванов.

Также он рассказал в своем выступлении о различных вариантах развития в России спутниковых систем связи нового поколения. Для НИИР исследования и разработки в области космической связи — одно из приоритетных направлений работы. Институт, в частности, занимается исследованиями и разработками в области систем спутниковой связи гражданского назначения, включая вопросы построения космического и земного сегментов.

На форуме Satcomrus также выступил директор Центра исследования перспективных технологий в области спутниковой связи и вещания Олег Ментус. Он рассказал о том, как можно будет использовать систему «Экспресс-РВ» для организации связи на воде.

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