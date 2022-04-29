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Завершен первый этап преобразования НИИ Радио

НИИ Радио завершил первый этап реорганизации – 27 апреля 2022 г. к институту присоединили ЦНИИС (Центральный научно-исследовательский институт связи). Работа проведена в соответствии с указом Президента и соответствующим распоряжением Правительства.

«Это первый этап реорганизации института. На втором этапе, до 1 августа 2022 г., нам предстоит переход в форму ФГБУ. В дальнейшем, в соответствии с планами Минцифры, появится форма ФГАУ, и институт будет переименован в Национальный исследовательский центр телекоммуникаций», – сказал гендиректор НИИ Радио Олег Иванов.

НИЦ телекоммуникаций под управлением Минцифры должен стать объединенным научным центром с полным спектром компетенций в сфере телекоммуникаций и смежных отраслях, пояснил концепцию Иванов. Новый центр охватит все актуальные темы – от новых сетей связи (5G и 6G) до квантовых технологий. В центре объединятся исследовательские, производственные и образовательные направления работы.

На данном этапе в НИИ Радио передан весь функционал ЦНИИС. Бренд присоединенного предприятия сохранен в виде дирекции. Всем сотрудникам предложены места в новой организационной структуре.

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