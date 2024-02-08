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Абоненты «МегаФона» в Чечне первыми на Северном Кавказе могут объединить смартфон и часы одним номером

«МегаФона» внедряет технологию, которая позволит автономно использовать умные часы без привязки к смартфону. Новшество поможет аксессуару принимать и совершать звонки, отправлять сообщения, использовать мобильный интернет – даже если телефон не рядом или разрядился. Сегодня услуга стала доступна в Чеченской Республике.

Технология позволяет присоединить умные часы к основному номеру на смартфоне и использовать их в рамках единого тарифа и счёта.

Теперь для того, чтобы не терять функциональность умных часов, не нужно заводить для них дополнительный номер или синхронизировать гаджет со смартфоном через Bluetooth. Аксессуар будет работать даже в том случае, когда телефон разряжен или находится не под рукой.

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Благодаря новой возможности абоненты «МегаФона» могут использовать гаджеты автономно друг от друга, сохраняя все важные функции.

К одному номеру будут привязаны смарт-часы с вариантом установки eSIM. Услуга поддерживается на всех тарифных планах, подключить её можно в объединенной сети салонов «МегаФона» и Yota. Сейчас она доступна абонентам в нескольких регионах страны. В Северо-Кавказском федеральном округе технология теперь представлена в Чечне.

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