«МегаФон» стал первым оператором связи в двух селах Курчалоевского района Чечни

Жители населенных пунктов Ачерешки и Джугурты теперь могут пользоваться устойчивой голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона.»

Всего здесь проживает около двух тысяч человек. Каждый из них, благодаря новому телеком-оборудованию «МегаФона», может не только провести время на разнообразных развлекательных ресурсах, но и легко подать документы в государственные органы через электронные сервисы: госуслуги, приложения налоговой службы или Социального фонда. Вместе с базовыми станциями в Ачерешках и Джугурты появилась и цифровая голосовая связь. Абонентам стала доступна технология VoLTE, которая гарантирует высокое качество передачи звука и при этом позволяет оставаться в Сети во время телефонного разговора.

Местные жители и гости Курчалоевского района уже оценили возможности новых технологий. По информации аналитиков оператора, за прошедший месяц в этих селах скачали более двух тысяч ГБ данных. Этого достаточно, чтобы загрузить около двух тысяч фильмов в формате Full HD.

«В прошлом году "МегаФон" провел активную работу в Курчалоевском районе республики. Сеть четвертого поколения покрывает всю территорию муниципалитета. Теперь жители могут позвонить в экстренные службы, в государственные учреждения, связаться с родными и близкими, увидеться через экран телефона с теми, кто находится за тысячи километров. Кроме стройки новых объектов инфраструктуры, мы модернизировали существующие. Так, благодаря работе наших специалистов, скорость интернета увеличилась в селах Аллерой, Майртуп, Гелдагана», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

В 2023 г. более 40 новых объектов связи также появилось в 10 других районах республики. По данным инженеров «МегаФона», максимальная скорость интернета в регионе достигает 157 Мбит/с, что является рекордом на Северном Кавказе.

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«МегаФон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.