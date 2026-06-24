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Россия СКФО Чечня Курчалоевский район Курчалой
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 10584 4
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15509 2
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9455 1
|МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 1
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
|Россети Ленэнерго 1698 1
|МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 1
|СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 203 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6504 1
|Филиппов Евгений 14 1
|Поповский Александр 92 1
|Сугаипов Саид-Эми 5 1
|Евлоев Мурад 55 1
|Рашидов Амир 1 1
|Висингириев Накир 2 1
|День молодёжи - 27 июня 1064 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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