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Россия СКФО Чечня Курчалоевский район Курчалой

Россия - СКФО - Чечня - Курчалоевский район - Курчалой

СОБЫТИЯ


24.06.2026 МТС улучшила интернет в Курчалоевском районе Чеченской Республики 3
30.01.2024 «МегаФон» стал первым оператором связи в двух селах Курчалоевского района Чечни 3
21.12.2016 «Мегафон» расширил покрытие сети 4G в 32 населённых пунктах Чечни 1
01.07.2016 «Мегафон развивает сервис в Чеченской республике 3
31.07.2013 «МегаФон» запустил 3G-интернет в горных селах Чеченской республики 1
26.11.2012 «Билайн» расширил сеть 3G в Чеченской республике 2
22.09.2010 МТС начала работу в Чеченской Республике 1
13.10.2008 Чеченское землетрясение: первые данные 1

Публикаций - 8, упоминаний - 15

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10584 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15509 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9455 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Россети Ленэнерго 1698 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 203 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6504 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9331 5
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7528 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29528 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26098 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9990 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15873 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6433 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9751 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60908 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18192 1
Аксессуары 4246 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22711 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 687 1
Система жизнеобеспечения 166 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3239 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7839 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3620 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13383 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13474 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11662 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8127 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1435 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9910 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17814 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35665 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4168 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5334 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8432 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4336 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1870 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6176 1
Филиппов Евгений 14 1
Поповский Александр 92 1
Сугаипов Саид-Эми 5 1
Евлоев Мурад 55 1
Рашидов Амир 1 1
Висингириев Накир 2 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 629 8
Россия - СКФО - Чечня - Гудермесский район - Гудермес - Ойсхара 37 6
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 260 6
Россия - СКФО - Чечня - Урус-Мартан 22 5
Россия - СКФО - Чечня - Ачхой-Мартановский район 15 5
Россия - РФ - Российская федерация 164338 4
Россия - СКФО - Чечня - Шалинский район - Шали - Сержень-Юрт 13 3
Россия - СКФО - Чечня - Аргун 17 3
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Моздокский район - Моздок 50 2
Россия - СКФО - Чечня - Надтеречный район 7 2
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 503 2
Россия - ПФО - Чувашия - Комсомольский район 48 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Армавир 48 1
Россия - СКФО - Чечня - Веденский район - Веденское - Ведено - Махкеты 14 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 448 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 756 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 561 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1063 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 746 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 220 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Светлогорск 56 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 153 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 270 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Долинск 38 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47239 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6516 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2088 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10802 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2785 1
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 571 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10183 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15825 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57065 1
День молодёжи - 27 июня 1064 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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