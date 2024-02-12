«МегаФон» разогнал мобильный интернет на популярном курорте в Чечне

Абоненты «МегаФона» в Серноводском районе Чечни теперь пользуются устойчивой голосовой связью и мобильным интернетом, максимальная скорость которого достигает 110 Мбит/с. Оператор установил телеком-оборудование в бальнеологической здравнице региона.

Согласно переписи населения, только в районном центре, селе Серноводском, проживает более 12 тыс. человек. Все абоненты благодаря новым объектам инфраструктуры теперь могут еще быстрее скачивать треки с музыкальных сервисов, загружать фильмы и сериалы в формате Full HD за считанные минуты. Улучшения заметны и в голосовой связи. На территории всего района республики стала доступна технология VoLTE, которая гарантирует высокое качество передачи звука и при этом позволяет оставаться в интернете во время разговора.

Серноводский район – известный в России курорт. В XVIII веке здесь обнаружили 6 источников минеральной воды. На лечение ежегодно приезжают около 50 тыс. человек. Согласно обезличенным данным аналитиков «МегаФона», больше всего ценителей местной целебной грязи прибывают сюда из Ингушетии, Москвы и Дагестана. Благодаря новому оборудованию «МегаФона» путешественники могут с комфортом прогуляться по берегам реки Сунжа и оставаться в зоне доступа.

«Республика активно развивается, в том числе благодаря туристско-рекреационному кластеру. Турпоток к нам вырос за год на 15%. Гости могут не только поправлять здоровье, наслаждаться красотами природы, но и мгновенно делиться впечатлениями в Сети, а также пользоваться любыми цифровыми сервисами. Всего за последние полгода наши специалисты построили и модернизировали в регионе более 300 объектов инфраструктуры, что позволяет обеспечивать абонентов бесперебойным интернетом и устойчивым сигналом связи», – сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

Максимальная скорость передачи данных в Чечне сегодня достигает 157 Мбит/с. На Северном Кавказе это рекордная цифра по скорости мобильного интернета.