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Индексная книга (каталог) CNews*
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Здравоохранение Врачебная тайна

СОБЫТИЯ


06.10.2025 Петербургская клиника «Абриелль» внедрила телемедицинский сервис N3.Health 1
28.09.2022 Свыше 100 сотрудников МВД наказали или уволили за использование на работе личной почты и мессенджеров 1
30.11.2021 Oxygen получила лицензию на деятельность в области технической защиты конфиденциальной информации 1
03.06.2019 Савва Шипов, замглавы Минэкономразвития: Перспектива умного контроля над бизнесом ближе, чем кажется 1
22.03.2019 На сайт госзакупок в открытый доступ выложили данные россиян, защищенные врачебной тайной 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

Alibaba Group 480 1
Meta Platforms - Facebook 4631 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1244 1
Telegram Group 2985 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 93 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед 46 1
Почта России ПАО 2388 1
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Судебная власть - Judicial power 2522 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 329 1
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MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1442 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2925 1
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 128 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24656 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4452 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11913 1
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13531 1
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Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7809 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13790 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2824 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3183 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 482 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 473 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6363 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1293 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник - N3.ИЭМК - N3.Портал врача - N3.Health ОДИИ - N3.Health СЭП - N3.Health СЗПВ - N3.Health ТМК - N3.Health ОДСК 65 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КриптоБиоКабина (КБК) Программно-технический комплекс 40 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3722 1
Минэкономразвития РФ - Нормотворчество ГИС 16 1
Протасов Кирилл 1 1
Акимов Максим 192 1
Шипов Савва 102 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Кулаков Павел 29 1
Скворцова Ирина 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 167857 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19317 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1253 1
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Россия - ЦФО - Липецкая область 639 1
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5546 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 193 1
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Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 277 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 47 1
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8950 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6614 1
Финансовый сектор - Crowdfunding - Краудфандинг - Краудинвестинг - Краудфинансирование - Краудлендинг - народное финансирование - C2C-кредитование 77 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1902 1
Контрольная закупка - Проверочная закупка 53 1
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 608 1
ИЗиСП при Правительстве РФ ФГНИУ - Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 5 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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