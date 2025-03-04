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Зарипов Вадим
|04.03.2025
|Выездные налоговые проверки ИT-компаний возвращаются: Мораторий закончился 1
Зарипов Вадим и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 729 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 678 1
|Григоренко Дмитрий 100 1
|Лашин Ренат 72 1
|Макаров Валентин 224 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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