Фонд «Сколково» и ИЦ Ай-Теко поддержат промышленные ИТ-стартапы

Фонд «Сколково» и инновационный центр «Ай-Теко» запустили партнерскую программу «Промтех». Она направлена на поддержку высокотехнологичных проектов в промышленном секторе. В программе рассмотрено уже более 100 заявок стартапов.

Для участия в программе «Промтех» приглашаются стартапы, работающие в таких сегментах, как большие данные, нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальностей.

В отличие от акселерационных программ, которые прокачивают команду, бизнес-модель, решение и завершаются отчетным демоднем с представлением продукта заказчику, программа поддержки «Промтех» – партнерская, отобранные стартапы сразу включаются в воронку продаж ИЦ «Ай-Теко». Эксперты работают с корпорациями, помогая им определить основные проблемные зоны, и в то же время учат стартапы говорить на бизнес-языке.

Жамиля Каменева, директор по развитию бизнеса ИЦ «Ай-Теко», отметила: «Этот формат был опробован нами в прошлом году в программе поддержки стартапов для финансового сектора, и результат нас поразил. Количество отобранных решений и пилотных проектов оказалось на порядок больше, чем в стандартном акселераторе. В рамках программы 2020 года мы также идем от проблематики заказчиков, у нас уже прошла первая серия встреч с промышленными компаниями, в ходе которых мы выявляли их потребности — именно они легли в основу критериев отбора стартапов, с которыми мы будем работать».

Уже рассмотрены заявки более 100 компаний, отобраны 20 стартапов, которые теперь работают с экспертами «Сколково» и sales-командой ИЦ Ай-Теко. В ближайшее время участники начнут готовиться к следующей серии встреч с клиентами – промышленными компаниями.

Антон Пронин, директор по акселерации Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», сказал: «Наша программа продлится до конца года, коронавирус ее не остановил, наоборот, мы набираем обороты. В день проходит порядка 7-10 онлайн-встреч, всего их было уже больше 100. Они оказались гораздо эффективнее очных, поскольку происходит максимальная концентрация на контенте стартапа. Обсуждения по итогу сессии занимают 2-3 минуты. Раньше на встречу уходило 40-50 минут, сейчас мы укладываемся в 30. Это большое преимущество, которое уже оценили и в ИЦ Ай-Теко, и в “Сколково”. Мы планируем оставить онлайн-формат на отборочной сессии, чтобы интервьюируемые не тратили время на дорогу. Встречи с потенциальными заказчиками также будут проходить онлайн, пока не будет физической возможности перевести все в оффлайн. Стоит отметить, что не только мы проявили гибкость, моментально адаптировались и стартапы – они транслируют презентации, регламентируют время и строят свою речь с учетом онлайн-реалий».

Это уже третий совместный проект Фонда «Сколково» и ИЦ «Ай-Теко»: в 2018 году партнеры успешно реализовали программу для FinTech и ретейла, а в 2019 году – для банковской сферы.

Сергей Адаев, основатель стартапа ViewApp, участник программы 2019 года, отметил: «Сейчас мы уже отчетливо видим market need. Рынок осознал свою потребность в цифровизации этого сегмента бизнеса. У нас активно идут пилоты с банками и лизинговыми компаниями. И знаете, теперь ViewApp – это, в том числе, средство борьбы с коронавирусом. Мне кажется, во время мировой эпидемии люди по-другому смотрят на цифровые средства бесконтактного взаимодействия. Сейчас я совсем не хочу контактировать с экспертом, который придет ко мне домой осматривать поврежденное жилье или машину. Я хочу, чтобы осмотр прошел максимально безопасно для меня. И у нас есть инструмент, позволяющий быстро и безопасно провести осмотр и получить страховую выплату».