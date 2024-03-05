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Серия источников бесперебойного питания E-Power ОТ EKF

EKF представляет серию источников бесперебойного питания (ИБП) Е-Power, которая включает в себя модельный ряд устройств в диапазоне мощностей от 400 Вт до 30 кВт, как в массовом сегменте потребления, так и в инфраструктурном сегменте. Об этом CNews сообщили представители EKF.

Сфера применения ИБП от EKF широка – от защиты бытового и офисного оборудования, котлов и циркуляционных насосов отопительных систем до серверного оборудования, систем хранения данных, ЦОД, систем безопасности, расчетных систем банков, научных приборов и техники, медицинского и лабораторного оборудования и т.п.

В массовом сегменте серия Е-Power представлена двумя линейками: линейно-интерактивными ИБП с аппроксимированной синусоидой Е-Power SSW-200 и Е-Power Номе.

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Фото: EKF
Серия источников бесперебойного питания E-Power ОТ EKF

Линейка SSW 200 имеет стандартное исполнение Tower, мощностной ряд 800, 1200, 1500, 2000 и 3000 ВА, выходные розетки типа Schuko и LCD-дисплей.

Линейка Номе выполнена в «плоском» варианте и представлена двумя моделями мощностью 800 и 1000 ВА, с шестью и восемью выходными розетками Schuko соответственно.

Основное назначение данных ИБП — это защита персональных компьютеров, бытовой техники (без электродвигателей в своем составе), рабочих станций, офисного оборудования.

В корпоративном сегменте EKF предлагает две линейки: линейно-интерактивные ИБП PSW600 и PSW-H, но с чистой синусоидой на выходе, и линейку SW900Pro двойного преобразования. Сфера применения данных ИБП очень широка: газовые котлы, персональные компьютеры, офисное оборудование, сервера, маломощное медицинское оборудование, системы безопасности, системы видеоконтроля и прочие маломощные критические потребители.

Модели PSW600 выполнены в вариантах: с встроенным АКБ, без АКБ и для монтажа в стойку – Tower. Мощностной ряд: 1000, 2000 и 3000 ВА. Данные модели стали компромиссной альтернативой онлайн ИБП в этом сегменте.

Модели PSW-H – более востребованы в частном сегменте и предназначены для работы исключительно с внешними АКБ. Эти ИБП имеют мощное зарядное устройство и автоматический выключатель коммутации батарей. Мощностной ряд: 300, 600, 1000, 1600, 2500, 3500 ВА.

Модели линейки SW900Pro также выпускаются в исполнениях Тоwer и универсальном корпусе RT (Rack Tower), с встроенными АКБ и без АКБ. Мощностной ряд 1000, 2000, 3000 ВА.

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В инфраструктурном сегменте EKF предлагает три серии ИБП: однофазные E-Power SW900G4, Е-Power SW800 и трехфазные Е-Power SW900Pro-G5.

Однофазные:

ИБП E-Power SW900G4 выпускается в двух исполнениях – Tower и универсальном RT, со встроенными АКБ или для работы с внешними аккумуляторными массивами. Также планируется выход модели со встроенной системой распределения питания нагрузки. Ряд мощностей 6, 10, 20 кВА/кВт. При этом модели 10 кВт могут поставляться в конфигурациях как 1 в 1, так и 3 в 1 (3 фазы на входе, одна на выходе), а модель 20 кВт представлена только в варианте 3 в 1.

ИБП Е-Power SW800 в исполнении Tower – это уникальная модель с развязывающим трансформатором на выходе. ИБП построен по схеме 3 в 1, мощностью 10, 15, 20,30 кВА.

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Трехфазные:

Трехфазные ИБП в портфеле компании представлены линейкой Е-Power SW900pro- G5. Модельный ряд включает устройства: башенного исполнения с встроенным АКБ; для работы с внешними АКБ; с развязывающими выходными трансформаторами; в корпусе RT, для работы с внешними АКБ.

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ООО «Электрорешения» является производителем электротехнического оборудования и разработчиком специализированного ПО под товарным знаком EKF. Приоритетное направление работы компании – разработка комплексных энергоэффективных решений для промышленных предприятий, проектирования и строительства энергетических, гражданских и инфраструктурных объектов. В актив EKF входят две производственные площадки во Владимирской области, семь логистических центров, а также собственное R&D и испытательная лаборатория, оснащенная новейшим оборудованием. Общая численность сотрудников составляет более 1800 человек. Партнерская сеть компании насчитывает 250 авторизованных дистрибьюторов и 6000 субдилеров в России и СНГ. Продукция EKF продается более чем в 20 странах мира, включая Казахстан, Грузию, Армению, Китай, ОАЭ.

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