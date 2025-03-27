От 12 до 192 тысяч: сколько в среднем стоит электротранспорт, который ищут россияне в «Поиске Яндекса»

Аналитики «Яндекс Поиска» изучили спрос на электротранспорт за последний год в разных городах России. На основе запросов пользователей «Яндек»с составил рейтинг самых популярных видов электротранспорта. Больше всего россияне интересуются электросамокатами — на них приходится почти половина всех запросов. Далее идут электровелосипеды, а замыкают тройку — электромотоциклы, скутеры и мопеды. Примерно в каждом четвертом запросе люди уточняют цену или рассматривают покупку. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Текущий интерес к моделям заметно отличается от того, что наблюдался в начале 2010 гг. Тогда в фокусе были в первую очередь электровелосипеды, а самокаты только начинали привлекать внимание. Позже начался короткий, но яркий всплеск интереса к гироскутерам — пик пришелся на 2016–2018 годы. Сегодня они уступают место другим видам транспорта и значительно реже попадают в поле интересов пользователей.

Что касается цен, аналитики сравнили стоимость различных видов электротранспорта — по предложениям в интернет-магазинах и на маркетплейсах, на которые чаще всего переходили пользователи Поиска. Как и год назад, самым доступным видом электротранспорта остаются гироскутеры — в марте 2025 г. их медианная цена составила 12 тыс. руб. Электроскейты стоят в среднем 34 тыс. руб., электросамокаты — около 40 тыс., электровелосипеды — 50 тыс., а электромотоциклы, скутеры и мопеды — 65 тыс. В большинстве категорий за год средняя стоимость предложений снизилась. Сильнее всего — у электроскейтов, почти в два раза, минимально — у электросамокатов, всего на 7 %. Моноколеса — единственный вид транспорта, стоимость которого не снизилась, а, наоборот, возросла. Сейчас она составляет 192 тыс. руб. — почти в два раза больше, чем год назад.

Самый высокий интерес к электротранспорту среди 40 изученных городов — в Сочи. Среди городов-миллионеров лидируют Москва, Краснодар и Санкт-Петербург. При этом в одних городах отдельные виды транспорта ищут чаще, чем в других: электровелосипеды — в Ростове-на-Дону, моноколёса — в Санкт-Петербурге, а электроскейты — в Москве.

Пользователи интересуются не только выбором транспорта, но и повседневными ситуациями, связанными с его использованием. Среди необычных запросов — «нужен ли электросамокат взрослому человеку?», «почему, когда едешь на гироскутере, кажется, что ты падаешь?» и «почему гироскутер говорит какие-то английские слова?».

Исследование «Яндекса» основано на агрегированных данных поисковых запросов пользователей с марта 2024 по март 2025 г.