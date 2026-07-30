Здравоохранение - Тошнота - Nausea and vomiting

Как снизить риск укачивания. ✔️В машине садитесь на переднее сиденье и следите за дорогой, стараясь предугадать движение автомобиля. Не читайте в дороге, не давайте детям рисовать, писать или играть в компьютерные игры. ✔️Важно во время поездки обеспечить постоянный приток свежего воздуха, поэтому периодически нужно открывать окно. При ухудшении самочувствия следует начать делать глубокие ритмичные вдохи и выдохи (8–10 раз в минуту). Поможет холодный компресс, который стоит приложить на лицо и шею. ✔️Пить можно сок, чай, минералку без газа, воду подкисленную лимоном. С тошнотой помогает бороться мята перечная. Можно сделать настой, жевать листья или рассасывать мятные леденцы. Поможет и имбирь. Его добавляют в чай или можно погрызть в свежем виде.