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Здравоохранение Тошнота Nausea and vomiting
Как снизить риск укачивания. ✔️В машине садитесь на переднее сиденье и следите за дорогой, стараясь предугадать движение автомобиля. Не читайте в дороге, не давайте детям рисовать, писать или играть в компьютерные игры. ✔️Важно во время поездки обеспечить постоянный приток свежего воздуха, поэтому периодически нужно открывать окно. При ухудшении самочувствия следует начать делать глубокие ритмичные вдохи и выдохи (8–10 раз в минуту). Поможет холодный компресс, который стоит приложить на лицо и шею. ✔️Пить можно сок, чай, минералку без газа, воду подкисленную лимоном. С тошнотой помогает бороться мята перечная. Можно сделать настой, жевать листья или рассасывать мятные леденцы. Поможет и имбирь. Его добавляют в чай или можно погрызть в свежем виде.
Как снизить риск укачивания. ✔️В машине садитесь на переднее сиденье и следите за дорогой, стараясь предугадать движение автомобиля. Не читайте в дороге, не давайте детям рисовать, писать или играть в компьютерные игры. ✔️Важно во время поездки обеспечить постоянный приток свежего воздуха, поэтому периодически нужно открывать окно. При ухудшении самочувствия следует начать делать глубокие ритмичные вдохи и выдохи (8–10 раз в минуту). Поможет холодный компресс, который стоит приложить на лицо и шею. ✔️Пить можно сок, чай, минералку без газа, воду подкисленную лимоном. С тошнотой помогает бороться мята перечная. Можно сделать настой, жевать листья или рассасывать мятные леденцы. Поможет и имбирь. Его добавляют в чай или можно погрызть в свежем виде.
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Публикаций - 14, упоминаний - 14
Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:
|NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6086 1
|Inquirer 463 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461230, в очереди разбора - 728388.
Создано именных указателей - 198545.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461230, в очереди разбора - 728388.
Создано именных указателей - 198545.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.