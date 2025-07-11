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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 178304
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Мероприятия 858

Кузнецова Дарья


УПОМИНАНИЯ


11.07.2025 «Яндекс Маркет» упростил для продавцов работу с карточками товаров 1
17.12.2019 QIWI представила портал Qampus для организации обучения сотрудников 1
16.05.2013 В iconBIT узнали, какие гаджеты предпочитают в столице 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Кузнецова Дарья и организации, системы, технологии, персоны:

iconBIT 38 1
NanduQ - Qiwi 1000 1
Совкомбанк Совесть 275 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32368 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16450 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24891 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1902 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12488 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12465 1
iconBIT NetTAB 19 1
Фарвазова Эльвира 2 1
Рощупкина Елена 1 1
Славкина Анастасия 1 1
Сотников Александр 5 1
Азербайджан - Баку 130 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3033 1
Философия - Philosophy 466 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49690 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30605 1
CNews Инновация года - награда 114 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 71 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371324, в очереди разбора - 749636.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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