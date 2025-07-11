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Кузнецова Дарья
УПОМИНАНИЯ
|11.07.2025
|«Яндекс Маркет» упростил для продавцов работу с карточками товаров 1
|17.12.2019
|QIWI представила портал Qampus для организации обучения сотрудников 1
|16.05.2013
|В iconBIT узнали, какие гаджеты предпочитают в столице 1
Кузнецова Дарья и организации, системы, технологии, персоны:
|NanduQ - Qiwi 1000 1
|Совкомбанк Совесть 275 1
|iconBIT NetTAB 19 1
|Азербайджан - Баку 130 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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