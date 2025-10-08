Получите все материалы CNews по ключевому слову
Пустовит Юрий
УПОМИНАНИЯ
|08.10.2025
|«Яндекс» взыскал у российского производителя ЖК-телевизоров сотни миллионов и взял в залог его долю 1
|03.10.2025
|«Любовь это...»: Rutube получил штраф за упоминание в рекламе жвачки Love is 1
Пустовит Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392156, в очереди разбора - 733255.
Создано именных указателей - 184252.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.