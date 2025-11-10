Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185730
ИКТ 14397
Организации 11170
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3526
Системы 26364
Персоны 80103
География 2981
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 875

Клюкин Михаил


СОБЫТИЯ


10.11.2025 Осужденный российский хакер сломал систему: Ему собираются вернуть роскошную квартиру в центре Москвы 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Клюкин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5236 1
Meta Platforms - Facebook 4520 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 181 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 857 1
Assist - Ассист 215 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5749 1
Судебная власть - Judicial power 2399 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1069 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3342 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 745 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31316 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3477 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5314 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11232 1
ФИР - Федресурс - Федеральный информационные ресурс - ЕФРСФДЮЛ - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности 29 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1199 1
Докучаев Дмитрий 20 1
Стоянов Руслан 37 1
Заколупина Марина 7 1
Пустовит Юрий 5 1
Врублевский Павел 103 1
Михайлов Сергей 56 1
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 79 1
Россия - ПФО - Чувашия - Комсомольский район 43 1
Москва - ЗАО - Рублёвское шоссе - Рублёво-Успенское шоссе А106 - Рублёвка - Звенигородский тракт - Царская дорога или дорога царей богоизбранных 51 1
Россия - РФ - Российская федерация 155558 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53318 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45459 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7520 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 628 1
Опека и попечительство - Федеральный закон 48-ФЗ - Об опеке и попечительстве 96 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7231 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8298 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5271 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1013 1
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 511 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3012 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9562 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398875, в очереди разбора - 732100.
Создано именных указателей - 185730.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/