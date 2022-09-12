Infinix запускает в России новую версию смартфонов начального ценового сегмента SMART

Международная технологическая компания Infinix объявляет об официальном запуске в России нового смартфона из своей начальной линейки SMART – SMART 6 PLUS. Новинка стала первой в линейке, получившей игровой процессор начального уровня Helio G25, а также поддержку технологии программного расширения оперативной памяти.

SMART 6 PLUS будет доступен в России в двух версиях:

- 2 ГБ RAM и 64 ГБ ROM: рекомендованная розничная цена 9990 руб., промо-цена по случаю старта продаж 8490 руб.

•3 ГБ RAM и 64 ГБ ROM: рекомендованная розничная цена 10990 руб., промо-цена по случаю старта продаж 9990 руб.

Inifinix SMART 6 PLUS

С 12 сентября 2022 г. смартфон находится в продаже в ключевых ритейл сетях, например, в DNS. Полный список площадок, на которых можно приобрести новинки Infinix, доступен на официальном сайте компании. В продаже Infinix SMART 6 PLUS будет в трех цветах: черный, синий, фиолетовый.

Inifinix SMART 6 PLUS – это устройство начального уровня. Он подойдет тем, кто в первую очередь ищет для себя недорогой телефон для решения базовых задач, таких как звонки, общение в мессенджерах, серфинг в интернете, но в то же время не хочет упускать возможность погружения в более широкий мир мультимедиа.

Блок камер смартфона состоит из 8 МП основного объектива, вспомогательного модуля, участвующего в работе алгоритмов искусственного интеллекта, а также светодиодной вспышки. Фронтальная 5 МП камера c двойной вспышкой позволит делать качественные селфи, а режим бьютификации обеспечит пользователям неотразимый внешний вид вне зависимости от обстоятельств.

Смартфон обладает большим 6,82-дюймовым IPS-дисплеем с каплевидным вырезом и разрешением 720x1640 пикселей. В качестве процессора смартфон получил MediaTek Helio G25 – базовую модель в игровой линейке MTK, выполненную по 12 нм техпроцессу.

Отечественные разработчики создадут замену Microsoft System Center Инновации для промышленности

В зависимости от версии устройство обладает 2 или 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти и работает под управлением Android 12. SMART 6 PLUS также стал первым смартфоном в серии, поддерживающим технологию расширения ОЗУ за счет части постоянной памяти устройства. Версия с 2 ГБ может быть расширена до 4 ГБ, а модель с 3 ГБ оперативной памяти на борту поддерживает увеличение до 6 ГБ.

SMART 6 PLUS поддерживает соединение 4G и возможность одновременной установки двух SIM-карт и карты памяти объемом до 512 ГБ. Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечит до двух дней работы в обычном режиме без подзарядки или до 31 часа непрерывного разговора по телефону. Для обеспечения безопасности данных пользователей в смартфоне используется сканер отпечатков пальцев и возможность разблокировки по лицу.

Из особенностей SMART 6 PLUS можно отметить специальное покрытие корпуса смартфона, которое защищает владельцев от вирусов и бактерий. Благодаря технологии трехслойного напыления состава с ионами серебра снижается риск сохранения вирусов и бактерий на телефоне.

Устройство поддерживает алгоритмы оптимизации звука от DTS, которые позволят достичь более глубокого и объемного звучания, предоставляя несколько самых распространенных сценариев прослушивания музыки. А особо притязательные пользователи смогут самостоятельно настроить звучание аппарата под себя благодаря встроенному эквалайзеру с тонкой настройкой.

Максим Сапронов: «Авито Тех» — это технологическое ядро компании, в котором создаются все сервисы Безопасность

***

Infinix Mobility — международная технологическая компания, которая производит и продает мобильные устройства под брендом Infinix, созданном в 2013 г. Компания входит в состав производителя смартфонов Transsion Holdings. Продукты от Infinix имеют гарантию 12 месяцев и поддерживают программу замены в течение семи дней.